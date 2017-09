GIOVANNA RIGATO / Dal GF6 alla denuncia di Berlusconi (Ciao Darwin)

Ciao Darwin

DENUNCIATA DA SILVIO BERLUSCONI

Questa sera, sabato 9 settembre 2017, su Canale 5 viene mandata in onda la replica di una divertente puntata della settima stagione del programma Ciao Darwin condotto splendidamente da Paolo Bonolis assieme al maestro Luca Laurenti. Una puntata nel corso della quale è andato in scena uno scontro generazionale abbastanza rilevante tra la squadra delle Giovani capeggiata dalla modella Giovanna Rigato e la squadra delle Mature che vede alla guida la celebre attrice e cantante Gloria Guida. La Rigato negli ultimi mesi è salita alla ribalta delle cronache giudiziarie in quanto chiamata in ballo nell’ambito del processo Ruby Ter. In particolare la Rigata è stata denunciata dall’ex Presidente del Consiglio dei Ministri ed ex numero uno del Milan Silvio Berlusconi per tentata estorsione ed in particolare per aver chiesto al Cavaliere un milione di euro per non rivelare alla stampa ed ai pubblici ministeri delle informazioni che avrebbero potuto danneggiarlo.

LA BIOGRAFIA

Giovanna Rigato è nata il 28 luglio del 1981 nella città di Vittorio Veneto in provincia di Treviso. Nel 2002 si è trasferita a Milano per studiare presso l’Università IULM partecipando ad una serie di casting televisivi per importanti trasmissioni. È stata concorrente della sesta edizione del reality di Canale 5, Il Grande Fratello che di fatto le ha permesso di mettersi in mostra riuscendo poi a lavorare per diverse trasmissioni mandate in onda sulla piattaforma di Mediaset. In particolare ha avuto modo di partecipare a Pomeriggio Cinque, Buona Domenica, Questa Domenica, Verissimo, Pazzi per il reality, Tutte le mattine, L’antipatico ed in tante altre ancora arrivando anche sulla Rai nelle vesti di ospite per i programmi La vita in diretta e Le amiche del sabato. Nel 2006 ha terminato il proprio percorso di studio conseguendo la laurea in Relazioni pubbliche e pubblicità e nel 2008 ha ottenuto la qualifica di giornalista pubblicista.

