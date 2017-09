GIULIA FRANCO / Emilia Romagna, da aspirante diplomatica a reginetta? (Finale Miss Italia 2017)

Miss Italia 2017

GIULIA FRANCO, UN FUTURO DA DIPLOMATICA

Una delle 30 concorrenti in gara nella finale di oggi di Miss Italia 2017 è Giulia Franco, una bellissima ragazza dell'Emilia Romagna. Alta 1,77, fisico statuario, occhi marroni e capelli castani, arriva al concorso di bellezza più importante di Italia indossando la fascia di "Miss Eleganza Joseph Ribkoff Emilia Romagna 2017". Nata a Cesena, in provincia di Forlì-Cesena, si è diplomata al liceo linguistico questa estate e dal prossimo anno inizierà l'università di Forlì frequentando il corso di scienze internazionali e diplomatiche. Vorrebbe, in futuro, un ruolo come diplomatica. Nel frattempo, però, la ragazza romagnola è decisa a conquistarsi un presente da assoluta protagonista e non è da escludere che proprio a Miss Italia la bellissima Giulia Franco non riesca a ritagliarsi la soddisfazione di indossare la corona da reginetta più ambita della Penisola.

IL PERCORSO VERSO JESOLO

Come detto ci sarà anche Giulia Franco, in rappresentanza dell'Emilia Romagna, nella finale di Miss Italia 2017. Un ultimo atto, quello in onda oggi su La 7, che vedrà anche la presenza di una giuria, formata dagli youtuber Daniel Marangiolo e Jacopo Malnati, conosciuti come iPantellas, incaricata di incoronare Miss Italia Social 2017. I Social assumeranno quindi un ruolo fondamentale, e saranno proprio i commenti dei Social e i gradimenti degli utenti ad indicare la vincitrice di questa fascia. Tornando a Giulia Franco, non possiamo prescindere dall'elencare i suoi hobby: l'arte, il teatro, il cinema e la pittura. Sui Social ha un buon riscontro, avendo più di 1000 followers pronta a sostenerla e perché no, a votarla. Sarà la miss numero 9, e la ragazza spera, come ha dichiarato, di riportare finalmente la fascia e la coroncina in Emilia-Romagna, da cui mancano da un pò.

