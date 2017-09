GLORIA GUIDA/ L’attrice: “Il mio è stato un libero addio” (Ciao Darwin)

Gloria Guida

ALLA ‘GUIDA’ DELLE MATURE

Su Canale 5 viene trasmessa la replica di una puntata del fortunato programma Ciao Darwin che vede quale indiscusso mattatore il conduttore Paolo Bonolis affiancato dall’inseparabile maestro Luca Laurenti. In questa puntata si potrà godere dell’esilarante sfida tra la squadra delle Giovani capitanata dall’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Giovanna Rigato e la compagine delle mature che invece viene guidata da Gloria Guida. Una bella sfida anche perché Gloria Guida è una donna molto amata dal pubblico televisivo italiano che negli anni Settanta Ottanta l’ha di fatto consacrata icona sexy. Infatti, sono tantissimi i film in cui l’attrice è stata protagonista di scene che hanno fatto sognare milioni di italiani, spesso e volentieri al fianco di grandi attori comici come Lino Banfi, Alvaro Vitali e tanti altri ancora. Tra l’altro nel suo periodo d’oro, la Guida ha saputo cavalcare il successo vestendo i panni della cantante con un paio di singoli che hanno riscosso tantissimo seguito.

L’ADDIO AL MONDO DELLO SPETTACOLO

In un’intervista al settimanale Oggi, Gloria Guida ha parlato della sua vita sentimentale ed in particolare del rapporto con il marito Johnny Dorelli e dell’addio al mondo dello spettacolo. Nello specifico l’attrice ha sottolineato: “Mio marito non è affatto burbero. Me ne sono innamorata perché è un uomo di grande fascino, con una vena profonda di tenerezza. Inoltre mi ha sempre dato quel senso di solidità e protezione di cui sentivo il bisogno. Non mi ha mai imposto di stare lontana dalle scene e adesso incoraggia i miei progetti. In 32 anni insieme, le valigie sulla porta di casa ci sono state più di una volta, ma alla fine ha prevalso la voglia di tenere unita la famiglia. Le crisi le abbiamo superate col dialogo e con la comprensione reciproca. Se ho rimpianti per l'addio al mondo dello spettacolo? No, perché lo lasciai per libera scelta. Volevo dedicarmi a mio marito e a mia figlia ed ero spaventata da un mondo dello spettacolo che diventava sempre più spregiudicato e caotico. Almeno per me che sono fondamentalmente timida”.

