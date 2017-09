Giulia De Lellis Vs Cecilia Rodriguez/ Grande Fratello Vip 2017 ci regala il primo scontro social?

giulia de lellis

Siamo ad un passo dal Grande Fratello Vip 2017 e le prime scaramucce potrebbero essere già servite e non solo via social. Alla conferenza stampa andata in scena ieri lo stesso Alfonso Signorini ha sottolineato il fatto che, proprio da Barbara D'Urso, Serena Grandi e Giulia De Lellis hanno discusso e quest'ultima si è rivolta alla corteggiatrice dicendole che avrebbe potuto fare solo il Grande Fratello. Adesso le due si troveranno insieme sotto lo stesso tetto. Questo potrebbe essere uno degli scontri più attesi di questa edizione ma, nelle ultime ore, è successo qualcosa che cambierà tutto. Di cosa si tratta? Secondo quanto riporta Blastingnews sembra proprio che Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez abbiano avuto da ridire via social.

I DAMELLIS POCO UMILI?

Sembra proprio che la bella sorella di Belen Rodriguez abbia accusato l'ex corteggiatrice e fidanzata di Andrea Damante sia davvero molto presuntuosa e poco umile. Il suo giudizio è arrivato proprio dopo alcune foto arrivate sui social e che riguardavano proprio la coppia: "I loro modi di fare, dunque, sono ritenuti molto sfacciati soprattutto nei confronti del pubblico e di tutti i loro fan. Naturalmente la De Lellis non è rimasta certamente indifferente all’offesa ed ha risposto per le rime smentendo categoricamente quanto detto dalla futura coinquilina, chiarendo che il comportamento suo e del suo fidanzato Andrea è molto umile e per nulla fuori luogo.”Può bastare tutto questo per ritenere le due come possibili nemiche all'interno della casa o riusciranno a trovare il modo di andare d'accordo e diventare amiche? Lo scopriremo a partire da lunedì.

