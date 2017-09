Grande Fratello Vip 2017 / Anticipazioni e novità: due ingressi e la Gialappa's Band in studio

Grande Fratello Vip

Ieri mattina, poco prima dell'ora di pranzo, c'è stato modo di comprendere qualcosa di più sul Grande Fratello Vip 2017. Merito nella sua conferenza stampa con la partecipazione di Paolo Bassetti (Endemol), Giancarlo Scheri, Andrea Palazzo (capo progetto Gf vip), Pierpaolo Cervi, direttore digital e business di Mediaset, Alessandro Sansone (speaker R101), Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Ad aprire le danze ci ha pensato Scheri, raccontando gli ottimi risultati della prima edizione del reality show: "La prima edizione del Gfvip è stata un successo, 22% di share di media, 24 sul target commerciale, grande successo anche sui social". Di seguito sono stati confermati gli amici della Gialappa's Band che saranno presenti nel corso delle dirette del lunedì sera. Bassetti ha poi ammesso che il cast, questo nuovo anno è formato da persone poco famose perché il loro segreto sarà quello di non prendersi troppo sul serio. Anche Ilary Blasi ha espresso gioia per il debutto, tanto da affermare: "Son contenta, non mi faccio una ragione del fatto che sia già passato un anno. C'è un pizzico di incoscienza in meno e di esperienza in più. Il cast è interessante, ci sono diverse generazioni. Anche quest'anno non sono amica di nessuno dei concorrenti".

Cast fortissimo ed evoluzione social

Alfonso Signorini ha raccontato ai giornalisti presenti la sua felicità confidando di divertirsi moltissimo con il Grande Fratello Vip: "C'è un aspetto ludico nel Gf, che ha un'anima trash. Questo programma deve continuare ad avere un'anima trash, deve divertire, intrattenere. Ma offre anche spunti di grande umanità. Lo svarione di Bettarini e di Russo ci permette di riflettere su una tematica". Di seguito, il direttore di Chi ha affermato che, a differenza della Blasi, conosce personalmente molti concorrenti, anche se alcuni non li aveva mai sentiti nominare. Molto divertente anche l'interno della Gialappa's Band in collegamento telefonico: "Il cast promette, bisogna vederlo all'opera però. I presupposti per fare male ci sono tutti, ecco". Anche Palazzo è molto fiero del cast di concorrenti di questo nuovo anno: "Il cast è molto forte. Il GfVip è un'esperienza comoda, ma solo apparentemente. Oltre alla voglia di mettersi di gioco, conta saper fronteggiare una esperienza tosta dal punto di vista emotivo". Palazzo poi, ha svelato una vera notizia bomba: lunedì sera entreranno altre due concorrenti: "due bellissime modelle scoppiettanti". In ultimo, Pierpaolo Cervi (direttore digital e business di Mediaset), ha annunciato che la diretta di lunedì sera sarà anche in liveblogging. Ma non finisce qui! Il pubblico e la redazione del Grande Fratello Vip, saranno messi in contatto tramite Facebook Messenger.

