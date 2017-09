HYSTERIA/ Su Rai Movie il film con Hugh Dancy e Maggie Gyllenhaal (oggi, 9 settembre 2017)

il film commedia in seconda serata su Rai Movie

HUGH DANCY E MAGGIE GYLLENHAAL NEL CAST

Hysteria, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 9 settembre 2017 alle ore 23.20. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta dalla regista statunitense Tanya Wrexler nell'anno 2011. La sceneggiatura del film è stata curata da Jonah Lisa Dyer, Stephen Dyer e Howard Gensler, mentre i paesi che hanno prodotto la pellicola sono il Regno Unito ed il Lussemburgo. Gli attori principali del film sono Hugh Dancy, Maggie Gyllenhaal, Felicity Jones e Jonathan Pryce. L'attore protagonista, Hugh Dancy, è famoso per aver interpretato l'investigatore dell'FBI Will Graham nella serie tv "Hannibal", Maggie Gyllenhaal invece, è la bella Rachel Dawes nel famoso blockbuster "Il Cavaliere Oscuro", Felicity Jones ha conquistato il successo ultimamente grazie al ruolo della grintosa Jyn Erso nel film facente parte della saga fantascientifica di Star Wars "Rogue One", mentre tutti ricordano Jonathan Pryce per aver interpretato lo sfortunato ed imbranato Sam Lowry nel distopico mondo di "Brazil", pellicola di Terry Gilliam. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Il film è ambientato in Inghilterra durante il periodo vittoriano. Siamo nel 1880 a Londra ed un eccentrico medico di nome Mortimer Granville trova saltuariamente lavoro nei vari ospedali della città. Dopo aver lavorato come precario per molto tempo, trova un impiego stabile alla corte del dottor Darlymple, titolare di uno studio specializzato per combattere quello che viene definito come il male di un'intera generazione femminile, l'isteria. I due elaborano la strampalata teoria secondo la quale, con un accurato massaggio alla vulva delle pazienti, l'isteria possa fermarsi o addirittura, scomparire del tutto guarendo le donne in modo permanente. Nonostante tutto il pudore dell'epoca, questa teoria acquisisce una crescente considerazione, tant'è vero che la voce si espande in tutta la città e sempre più donne vogliono essere curate. Il dottor Mortimer Granville, con un po' di fortuna ed un colpo di genio si ritrova a costruire un oggetto che allevierà le sofferenze delle donne, che potranno curarsi da sole, senza aver bisogno dell'aiuto di nessuno, quello che oggi è conosciuto con il nome di vibratore. Sarà l'inizio di un successo senza fine che arriverà addirittura dinanzi al cospetto di sua maestà, regina Vittoria d'Inghilterra.

© Riproduzione Riservata.