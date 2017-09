IL SEGRETO /Anticipazioni puntata 9 settembre: una segnalazione anonima mette nei guai Alfonso

Il Segreto

Il Segreto torna anche di sabato, confermando la decisione di Mediaset di confermare la programmazione della telenovela spagnola sette giorni su sette. Questa sera, a partire dalle ore 18:45, si ripartirà dai sospetti di Matias nei confronti di Ismael: il figlio di Emilia e Alfonso continuerà a credere che il nuovo arrivato abbia cattive intenzioni verso Beatriz anche se sarà l'unico a Los Manantiales a non fidarsi di lui. Al contrario, Ismael sarà sulla bocca di tutti, considerato soprattutto da Hernando un vero eroe. Beatriz accoglierà quindi con entusiasmo un dono che le farà il suo ospite ovvero un bastone grazie al quale lei potrà muoversi liberamente, anche con le ferite causate dall'incidento. Tale gesto non farà altro che peggiorare lo stato d'anima di Matias: farà bene a restare in guardia su questo individuo comparso dal nulla?

Una soffiata anonima mette nei guai Alfonso

L'episodio di oggi de Il Segreto concederà ancora ampio spazio alle indagini relative la morte di Sol. In un primo momento Carmelo sembrava il principale sospettato del delitto ma il dialogo chiarificatore con Lucas e i recenti flashback hanno dimostrato come tale tesi sia poco attendibile. L'omicida potrebbe quindi essere qualcuno di inaspettato e i sospetti riguardo il suo nome si faranno concreti a causa di una segnalazione anonima. Uno sconosciuto, infatti, informerà la Guardia Civile di avere trovato del cianuro (lo stesso veleno usato per uccidere Sol) nella cassetta degli attrezzi di Alfonso. L'uomo, che solo qualche settimana prima si trovava in carcere a causa degli intrighi di Cristobal Garrigues, potrebbe quindi trovarsi in una situazione altrettanto pericolosa, accusato di un nuovo crimine. Ma davvero il marito di Emilia potrebbe avere ucciso Sol? Per quale motivo, considerando che i rapporti tra i Santacruz e i Castaneda sono sempre stati ottimi? Le indagini potrebbero presto portare a nuove clamorose sorprese.

