ILENIA BRAVETTI/ La studentessa di comunicazione dagli occhi celesti (Finale Miss Italia 2017)

Ilenia Bravetti

LE SUE COMPARSE IN TV

Il conto alla rovescia è quasi agli sgoccioli: questa sera sabato 9 Settembre 2017 andrà in onda la prima serata di Miss Italia, alla sua 78° edizione. Tra le trenta finaliste Ilenia Bravetti. Splendida marchigiana di una bellezza tipicamente nordica, se vogliamo seguire i canoni prefissati: pelle d'avorio, occhi celesti e meravigliosi capelli biondo miele. I fan più accaniti l'avranno già riconosciuta: Ilenia si è classificata undicesima nell'edizione 2016 di Miss Italia. Ha alle spalle un bel curriculum per quanto riguarda il campo cinematografico e dello spettacolo in generale: ha soli 22 anni, ma numerosi servizi fotografici e comparse in alcuni film alle spalle. Sia Miss Italia che Miss Meravigliosa of the year, un concorso organizzato dall'agenzia Giulia Fashion Events & Managements, sono stati degli ottimali trampolini di lancio per la giovane Miss. Infatti, la ragazza ha fatto una comparsa nella mini fiction di Canale5 intitolata Scomparsa, la storia di una ragazza scomparsa che nasconde un passato molto più oscuro di quello che sembra. Inoltre, ha vestito i panni di una hostess in uno dei cinepanettoni di De Sica (Poveri ma Ricchi), ed il ruolo di una ballerina in Natale al Sud.

COSA LE RISERVERA' IL FUTURO?

Ilenia per adesso prende tutto questo più come un divertimento, ma in futuro chissà: nella vita vera è una studentessa di Comunicazione presso la Sapienza di Roma, per adesso sogna di lavorare nell'ambito professionale dedicato alla pubblicità, ma ciò che si augura di più è di trovare presto la sua strada. Con la grinta, il fascino ed il carisma che si ritrova, è molto probabile che riuscirà a spalancare le porte del suo futuro! Per adesso le auguriamo tanta tanta fortuna per l'esperienza con Miss Italia.

