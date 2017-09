IN AMORE NIENTE REGOLE/ Su Canale 5 il film diretto da George Clooney (oggi, 9 settembre 2017)

il film commedia nel primo pomeriggio di Canale 5

GEORGE CLOONEY ALLA REGIA

In amore niente regole, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 9 settembre 2017 alle ore 13.40. Una divertente commedia sentimentale con il titolo originale Leatherheads ed è stata realizzata nel 2008 diretta ed interpretata da George Clooney mentre nel cast oltre allo stesso regista sono presenti altri ottimi attori come Reneè Zellweger, John Krasinski e Jonathan Pryce. Ai botteghini questa pellicola non ha ottenuto il seguito sperato dalla casa di produzione. Infatti a fronte di un budget utilizzato per la realizzazione di circa 58 milioni di dollari, c’è stato un incasso che complessivamente in tutto il mondo non ha superato la cifra di 42 milioni. Le riprese della pellicola sono durate diverse mesi e sono state effettuate in diversi stati americani tra cui il Tennessee, la Carolina del Sud e la Carolina del Nord. Tra le curiosità legate a questa pellicola c’è da sottolineare come capitato per la stragrande maggioranza dei film in cui è protagonista George Clooney, nella versione italiana la sua voce è doppiata da quella inconfondibile di Francesco Pannofino. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IN AMORE NIENTE REGOLE, ECCO LA TRAMA DEL FILM

È il 1925, siamo negli Stati Uniti D’America. Dodge Connelly (George Clonney) è il capitano di una squadra di football facente parte del campionato professionistico, che di fronte ad una profonda crisi della propria squadra e dei suoi compagni si convince di dover ingaggiare un campione assoluto, un certo Carter Rutheford (John Krasinski) che ha anche partecipato alla prima guerra mondiale divenendo un vero e proprio eroe. Carther di fronte a questa proposta accetta di diventare membro della squadra, per Dodge si tratta di un bel colpo in quanto Carter muove un sacco di persone e attira l’attenzione dei media e degli sponsor. Infatti, proprio come previsto da Dodge, numerose persone e fans iniziano ad interessarsi alla squadra. Dodge nutre molta stima e simpatia nei confronti di Carter proprio per aver risollevato le sorti della sua squadra, ma ben presto i due si ritroveranno ad essere acerrimi nemici.

Complice è l’arrivo di una donna. Si tratta di una giornalista di nome Lexie Littleton (René Zellweger) che sta indagando proprio sul passato di Carter cercando di capire se effettivamente l’uomo ha compiuto quegli atti eroici nella Prima Guerra Mondiale di cui va tanto fiero e di cui tutti parlano. Lexie però riesce dapprima a far innamorare Carter proprio per trarre da lui maggiori informazioni sul passato e poi lo stesso Dodge. Questo fa sì che i due giocatori diventino prima rivali in amore e poi successivamente in campo in quanto Carter nel frattempo è stato ingaggiato dalla squadra di Chicago. Tuttavia, nonostante l’esperienza e la bravura di Carter, Dodge riuscirà a vincere la partita grazie alla sua scaltrezza, inoltre darà un due di picche al suo ex amico anche per quanto riguarda la sfera personale. Lexie infatti sceglierà di sposare proprio Dodge.

