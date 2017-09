INGANNO PERFETTO/ Su Rai 2 il film con Mira Sorvino e Cary Elwes (oggi, 9 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Rai 2

JOHN STEWART MULLER ALLA REGIA

Inganno perfetto, il film in onda su Rai 2 oggi, sabato 9 settembre 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere thriller con il titolo originale Indiscretion. Si tratta di una pellicola americana prodotta nel 2016 per il solo circuito televisivo diretta dal regista John Stewart Muller per un soggetto ed una sceneggiatura che sono frutto dell’idea di Laura Boersma e dello stesso regista che ovviamente si sono occupati anche dello sviluppo. Nel cast figurano Mira Sorvino, Cary Elwes, Christopher Backus e Katherine McNamara. La principale protagonista di questa pellicola è l’attrice americana Mira Katherine Sorvino. Nata nella splendida città di New York nel mese di settembre del 1967 e figlia dell’attore italo americano Paul Sorvino e di Lorraine Davis, ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema nel 1985 nella pellicola Stuff –Il gelato che uccide diretto da Larry Cohen. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Veronica Simon (Mira Sorvino) è una donna, madre e moglie che lavora come psichiatra ed è sposata con un uomo politico (Cary Elwes) che è sempre fuori casa a causa dei mille impegni lavorativi. Veronica proprio per la sua professione ha a che fare con una molteplicità di persone, tutte con problemi psicologici alcuni anche molto gravi. Tra questi vi è un giovane scultore di nome Victor (Christopher Backus) che ha sempre un animo inquieto e tormentato e perciò si trova in cura dalla brava Veronica. Victor però man mano che frequenta la sua psichiatra inizia a nutrire per lei una particolare amicizia, che giorno dopo giorno si trasforma in qualcosa di più serio e profondo.

Di fronte alla sua corte, la donna cede e i due iniziano una relazione extraconiugale. Man mano che il tempo passa, Veronica pur sentendosi attratta da Victor conosce molto bene la sua storia e sa che questa relazione non potrà di certo aiutarlo anzi è anche preoccupata per se stessa e per i risvolti che la cosa può avere se la notizia della loro relazione divenisse di dominio pubblico. Così approfittando del fatto che suo marito è spesso in giro e in quello specifico weekend anche sua figlia non rientrerà a casa, decide di dare appuntamento a Victor per un’ultima volta parlandogli del fatto di dover troncare quella loro relazione. Victor che invece è profondamente innamorato di lei, non ha alcuna intenzione di accettare quanto Veronica le sta proponendo anzi le continua a ribadire di volerla tutta per se. Tuttavia di fronte alle resistenze di Veronica, Victor mostrerà un lato alquanto pericoloso e vendicativo e si dirà pronto a fare qualsiasi cosa pur di ritornare con lei. Veronica non sa cosa fare, capisce che Victor nutre per lei una ossessione malata che potrà portare alla rovina della sua famiglia.

