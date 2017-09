L'ODISSEA/ Su Tv8 il film con Lambert Wilson e Audrey Tatou (oggi, 9 settembre 2017)

il film biografico in prima serata su Tv8

NEL CAST LAMBERT WILSON

L'odissea, il film in onda su Tv8 oggi, sabato 9 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola biografica con il titolo originale L'Odyssée, prodotta 2016 e diretta dal regista francese Jérome Salle. La trama si basa sul romanzo, anch'esso biografico, Capitaine de La Calypso di Albert Falco e Yves Paccalet, che racconta la vita di Jacques-Yves Cousteau (1910-1997). Nel film ad interpretare Cousteau è Lambert Wilson, il quale ha raggiunto la notorietà internazionale recitando negli ultimi due film della trilogia di Matrix. Accanto a lui recitano anche Audrey Tatou, che interpreta Simone Cousteau e che ha recitato al fianco di Tom Hanks nel blockbuster Il Codice Da Vinci (The Da Vinci Code, 2006), e Pierre Niney (Philippe Cousteau). Le riprese del film sono cominciate il 7 settembre del 2015 in Croatia e poi si sono spostate in Sud Africa, nell'Antartico e alle Bahamas. Sono terminate l'8 gennaio del 2016. L'Odissea ha vinto un premio César, che è l'equivalente degli Oscar in Francia, per il montaggio sonoro. Prima che la scelta cadesse sull'attore Lambert Wilson per interpretare il comandante, si erano fatti i nomi di Adrien Brody e Romain Duris. Wilson dimagrì di quasi dieci chili per interpretare questo ruolo. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM BIOGRAFICO

Agli inizi degli anni Cinquanta, nel sud della Francia, il Comandante Cousteau gioca sulla spiaggia con i suoi due figli, Jean Michael e Philippe. Poi prende il piccolo Philippe e lo immerge in acqua, per fargli vedere con i suoi occhi quello che da sempre è il suo mondo, l'ambiente sottomarino. Il Comandante Cousteau gira il mondo a bordo della sua barca, la Calypso, e gira dei documentari straordinari che mostrano a chi da sempre vive sulla terraferma la straordinaria varietà del mondo sottomarino. Passano gli anni e il legame che sembrava unire l'uomo a suo figlio Philippe si allenta. Quest'ultimo non approva il fatto che il padre giri i suoi documentari per venderli ai circuiti mainstream e il suo forte spirito ecologista lo porta piuttosto a voler mettere in guardia il mondo dalla devastazione che l'ambiente sottomarino sta subendo. Questo all'inizio crea un divario tra padre e figlio, divario che si colma quando Jacques Cousteau decide di affiancarsi alla lotta ambietnalista di Philippe. Questi però viene amancare ad appena 39 anni per un tragico incidente.

