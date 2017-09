LA GRANDE GILLY HOPKINS/ Su Italia 1 il film con Sophie Nelisse (oggi, 9 settembre 2017)

il film drammatico e d'avventura in prima serata su Italia 1

NEL CAST SOPHIE NELISSE E KATHY BATES

La grande Gilly Hopkins, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 9 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere drammatica e avventura con il titolo in lingua originale The Great Gilly Hopkins. Si tratta di un film a stelle e strisce che è stato diretto nel 2014 dal regista americano Stephen Herek con il soggetto basato sul libro omonimo scritto da Katherine Patterson. Nel cast sono presenti Sophie Nelisse, Kathy Bates, Glenn Close, Ocatvia Spencer, Julia Stiles e Bill Cobbs. In questa pellicola figura tra le principali protagoniste la conosciuta ed apprezzata interprete americana Kathy Bates.

Una grande artista del 1948 che molti hanno avuto modo di apprezzare per diverse interpretazioni di alto profilo che le sono valse diversi riconoscimenti di prestigio partendo proprio dai Premi Oscar, il primo è arrivato nel 1998 per il film I colori della vita (Primary Colors) diretto da Mike Nichols in cui ha recitato al fianco di John Travolta e Emma Thompson mentre il secondo se l’è guadagnato nel 2002 per la splendida pellicola A proposito di Schmidt (About Schmidt) diretto da Alexander Payne ec con un cast di assoluto rilievo nel quale spuntano Jack Nicholson, Hope Davis e Dermot Mulroney. Tra gli altri film in cui ha recitato ricordiamo Titanic, Dick Tracy e Quel che resta di mio marito. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

COME SI SVOLGE LA STORIA? ECCO LA TRAMA DEL FILM

Gilly Hopkins (Sophie Nelisse) è un’adolescente di undici anni dal carattere irrequieto e ingestibile. In realtà Gilly non è stata sempre così, in passato era una tenera bambina ma da quando la propria madre naturale aveva deciso di abbandonarla, si sera sentita tradita ed aveva innalzato un muro. La ragazzina era arrabbiata con la vita, con il destino capitatole e non capiva come mai tutte le sue coetanee potevano avere dei genitori ed una famiglia unita e a lei non era concesso. Gilly proprio per questo suo carattere si era fatta ben conoscere dagli assistenti sociali che di volta in volta l’avevano assegnata a diverse famiglie affidatarie per poi vederla tornare indietro proprio per questa sua aggressività. In realtà Gilly aveva escogitato il piano di non farsi mai accettare dalle famiglie a cui veniva affidata in quanto in cuor suo sperava sempre di poter ritrovare l’amata madre naturale nonostante lei stessa l’avesse abbandonata e costretta a quella vita.

Anche di fronte all’aiuto dei suoi insegnanti o dei suoi compagni di classe, Gilly si mostra sempre scostante e indipendente, mostrando a tutti e dicendo a voce grossa di non aver bisogno di nessuno. Un giorno però, Gilly viene affidata alla famiglia dei Trotters. Questi ultimi sono dei tipi molto strani, questo incuriosisce molto Gilly ma ciò nonostante vuole trovare comunque il modo di andare via anche da quella famiglia, qui però incontra le resistenze della signora Trotter (Kathy Bates), una donna molto sveglia e caparbia ma allo stesso tempo gentile e premurosa anche e soprattutto con Gilly. Quando infatti proprio la signora Trotter manderà all’aria il piano di Gilly di scappare, la ribelle ragazzina inizierà a guardarla con occhi diversi quasi contenta di essere capitata in quella famiglia di cui inizia a sentirne parte.

