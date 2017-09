LAURA CODEN/ La sua bellezza acqua e sapone la porterà a essere la vincitrice? (Finale Miss Italia 2017)

Laura Coden

Laura Coden è una delle trenta ragazze che sono state selezionate per la finalissima di Miss Italia 2017, edizione 2017 in onda questa sera, sabato 9 settembre su La7 alle ore 21.10. Nata a Feltre (BL) diciannove anni fà, viene descritta come una ragazza semplice, molto più vicina al tipo acqua e sapone che al classico profilo da vamp, a tratti introversa e molto sportiva come da tradizione familiare, tanto che una delle sue principali aspirazioni è quella di lavorare come personal trainer. Arriva alle finali del concorso di Miss Italia grazie alla conquista della fascia di Miss Emilia Romagna.

Diplomata al liceo linguistico è figlia di un ingegnere e professore di liceo e di una maestra elementare, che hanno trasmesso a Laura la forte passione per lo sport ed in particolare per il tennis. Le varie partecipazioni a questi concorsi sono state per Laura le prime esperienze nel mondo dello spettacolo, che però non sono ritenute come altamente futili come sarebbe facile pensare, ma formative e stuzzicanti per via di quella non facile sensazione da superare che deriva dall'esporsi in prima persona davanti ad un pubblico, per completare un’esperienza che può solo fortificare la persona che la compie. La sua famiglia è, per così dire, multi regionale e quindi Laura si sente in grado di rappresentare sia la terra di origine natale, il Veneto, ma anche la vicina Emilia Romagna ed anche la Sardegna, terra lontana solo geograficamente, ma non certo dal suo cuore e dalle sue origini.

LA CARRIERA PROFESSIONALE

La carriere professionale nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio quando venne notata da un fotografo professionista, Lino Selvatico, che rimase colpito dalla sua bellezza semplice. Dopo una prima partecipazione a Miss Belle d'Estate a Pesaro, concorso regolarmente vinto, passa a Miss Emilia grazie alla frequentazione dell'università di Ferrara. Da qui il passo attraverso le finali di Miss Italia è breve, per una strada ancora lunga e che tutti sperano essere luminosa oltre tutti i limiti, senza freno ai sogni.

© Riproduzione Riservata.