LINDA PANI/ Il suo sogno è diventare attrice: riuscirà a realizzarlo? (Miss Italia, 9 settembre)

Linda Pani

Tra le finaliste di Miss Italia 2017, Linda Pani arriva da Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, e rappresenta quindi il Veneto, insieme ad altre due ragazze. La ragazza gioca in "casa", dovendosi disputare la finalissima proprio nella sua amata regione, ma le altre, tanto belle quanto agguerrite, sicuramente non la faranno vincere tanto facilmente. 18 anni, bellezza mozzafiato, bionda con gli occhi azzurri e un fisico assolutamente statuario, nel video di presentazione si mostra spigliata e anche ironica, quando parlando del suo futuro lavoro dice che sarebbe perfetto "fare la mantenuta". In realtà, il suo sogno è quello di diventare attrice e conduttrice televisiva, e quindi lavorare nel mondo dello spettacolo.

LINDA PANI, I SUOI HOBBY

Frequenta l'ultimo anno del liceo scientifico, e non sa cosa quale facoltà universitaria intraprendere dopo.

Studia tra lingue, ovvero inglese, spagnolo e russo, e pratica danza classica e moderna a livello agonistico fin dalla tenera età. Alta 1,70, ha anche altri hobby, come la lettura, l'arte e la cucina. Tra le miss in gara nella finalissima, è una delle più giovani, ma non sembra affatto spaventata, e arriva forte della fascia di "Miss Tricologica Veneto 2017". La moglianese è molto attiva sui Social, contando più di 1200 amici su Facebook e 3000 su Instagram. Proprio dal suo profilo oltre che ammirarne la bellezza, si può notare come la ragazza sia fidanzata ormai da un pò di tempo con un coetaneo di Jesolo, un certo Simone. Non sono poche le foto infatti in cui i due si scambiano tenere effusioni, e sembrano davvero molto affiatati.

Il suo numero è il 14.

© Riproduzione Riservata.