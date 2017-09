MANUELA ARCURI / In cantiere il secondo figlio (Miss Italia 2017)

Manuela Arcuri

IN CANTIERE IL SECONDO FIGLIO?

Nella prima serata di La7 va in onda l’appuntamento con la finale dello storico concorso di bellezza Miss Italia 2017. In lizza 30 bellissime provenienti da tutta Italia che dovranno raccogliere i favori di una giuria composta a sua volta da donne di eccezionale fascino come l’attrice romana Manuela Arcuri. La sua è una bellezza magnetica che le ha permesso di entrare nel ristretto cerchio delle donne più amate del Bel Paese. Nei prossimi mesi la Arcuri tornerà presto protagonista con la nuova fiction di casa Mediaset, Donna d’onore. Un nuovo lavoro che arriva dopo che negli ultimi mesi la Arcuri si è dedicata soprattutto al compagno Giovanni Di Gianfrancesco e al figlio di tre anni Mattia. Tra l’altro l’attrice ha rivelato ad una recente intervista rilasciata al settimanale Chi di avere in progetto un secondo figlio: “Mi piacerebbe, ma per adesso sarebbe troppo faticoso. Mattia si sveglia ancora spesso di notte. Non riuscirei a gestirne due. Preferisco dedicarmi a lui e basta. Certo, un fratello o una sorella è molto importante. Io ne so qualcosa, ho due fratelli, ai quali sono molto affezionata. Non vorrei proprio lasciarlo figlio unico. Magari tra un anno”.

MAI PIÙ NUDA

Manuela Arcuri è universalmente considerata come una sex symbol anche in ragione del calendario senza veli del 2001 con cui ottenne un enorme successo. Oggi la Arcuri ha completamente cambiato atteggiamento nei confronti del nudo rimarcando ai microfoni di Chi che non prenderebbe in considerazione una eventuale proposta in tal senso. Queste le parole dell’attrice: “Ora ci penserei molto. A meno che non si tratti di un film di Paolo Sorrentino, di un film d'autore, dove il nudo sia funzionale alla storia, e che non fosse volgare. Certo, non farei più un calendario sexy. E difficilmente mi spoglierei totalmente. Non vorrei che mio figlio mi vedesse un giorno, da grande. Lui è comunque più importante”.

