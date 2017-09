MARIA CRISTINA LUCCI/ "Vi spiego perché la taglia non determina la bellezza" (Finale Miss Italia 2017)

Maria Cristina Lucci

MISS VERY NORMAL SIZE

Questa sera, sabato 9 settembre su La7 andrà in onda la finalissima di Miss Italia 2017, direttamente da Jesolo, condotta da Francesco Facchinetti Tra le 30 finaliste che si contenderanno la corona vi è Cristina Lucci, viene da Bacoli, piccolo paese in provincia di Napoli. La Campania, che ha addirittura 3 ragazze a rappresentarla, è una delle regioni che ha sfornato più spesso bellezze e miss negli ultimi anni, e anche lei è sicuramente di una bellezza difficile da spiegare. Occhi di cielo, sorriso luminoso e soprattutto, un fisico mozzafiato. La vera novità di quest'anno sono le cosiddette "curvy", ovvero quelle ragazze che portano dalla 42 alla 46 di taglia, e Maria Cristina è proprio una di queste, avendo vinto il premio regionale campano "Miss Very Normal Size". Quindi, stop alle ragazze troppo magre, e spazio anche a quelle che, pur non avendo un fisico snellissimo, sono lo stesso di una bellezza unica. Lo scopo della Lucci, stando alle sue parole, è proprio questo, ovvero quello di far capire che la bellezza non è dettata da una taglia, ma da altre caratteristiche che rendono bella una persona.

LA PASSIONE PER IL CANTO

Maria Cristina Lucci ha una passione, che è quella del canto, e infatti prende lezioni privatamente da circa 7 anni, e studia al conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno, per il canto POP. Il suo sogno è quello di riuscire ad arrivare un giorno al Festival di Sanremo ed entrare nel mondo dello spettacolo, in quanto oltre a saper cantare, sa stare in mezzo alla gente, recitare ed intrattenere. Una vera show girl insomma! Tra l'altro la ragazza campana è molto attiva sui social, dove posta molte foto e video, di cui anche molti mentre canta, facendo sentire la sua voce davvero meravigliosa. La voce, accompagnata da simpatia ed intelligenza, fanno di questa ragazza una delle favorite per la vittoria finale. La sua vittoria sarebbe storica, in quanto sarebbe la prima "curvy" a vincere il titolo di Miss Italia. Sui social la stessa ragazza ci ha pensato a manifestare tutta la sua gioia e la sua euforia con un "i sogni si avverano", che dimostra quanto questa finale sia davvero un sogno realizzato per la bellezza campana. Alta 1.70, ha i capelli castani e gli occhi verdi, incantevoli. Si è diplomata con ottimi voti al liceo delle scienze umane e sarà sicuramente interessante vedere se riuscirà o meno a portarsi a casa la corona e la fascia!

