MARIA FRANCESCA GUIDO/ Unica concorrente per la Calabria: sbaraglierà le avversarie? (Finale Miss Italia 2017)

Miss Italia 2017

UNICA CONCORRENTE DELLA CALABRIA

Sarà pure l'unica concorrente in gara in rappresentanza della Calabria, ma Maria Francesca Guido ha tutte le carte in regola per imporsi nella finale di Miss Italia 2017 in onda questa sera su La 7. Originaria di Lattarico, un paese in provincia di Cosenza dove abita con la famiglia, la ragazza può contare sul supporto dell'intera regione, oltre che di amici e fan. Maria Francesca Guido studia economia aziendale all'università di Cosenza ed è al terzo anno, ma è anche diplomata in danza classica e moderna, e proprio la danza è la sua grandissima passione. Nonostante questo, la finalista di Miss Italia 2017 ha un altro grande sogno nel cassetto: sfondare nel mondo della moda, riuscendo magari un giorno ad avere una linea o un brand tutto suo. Ce la farà a realizzarlo? Di sicuro la vetrina di Jesolo costituisce un buon primo passo...

IL PERCORSO A JESOLO

Durante Miss Italia 2017, a Maria Francesca Guido è stato assegnato il numero 4. Forte della fascia di Miss Calabria 2017 vinta durante la finale regionale svoltasi a Cirò Marina, la Guido è alta 1,75, ed è di una bellezza assolutamente indiscutibile, con un fisico statuario e dei bellissimi occhi castani. La giovane ha anche i capelli castani, ed è molto legata alla famiglia. Sui social è seguita da oltre 1.600 followers tra amici e fan e ha dichiarato di essere molto contenta di essere in finale in quanto tutto era iniziato "come un gioco" e per fare "una nuova esperienza". Invece tutto si è trasformato in un bellissimo sogno, e ora la Miss Calabria deve dimostrare di saper incantare e conquistare pubblico e giuria anche al di fuori della sua amata regione, quindi anche a Jesolo. Un suo difetto è la timidezza, che ha dichiarato di "voler vincere" durante la serata per poter "rappresentare la sua regione al meglio".

