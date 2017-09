MARIA MALANDRUCCO/ Miss Lazio sogna di fare l'attrice: sarà lei la vincitrice? (Finale Miss Italia 2017)

Maria Malandrucco

AMANTE DELLO SPORT E DELLA RECITAZIONE

Tra le finaliste di Miss Italia 2017, c'è anche Maria Malandrucco nata a Roma diciotto anni fà e residente ad Alatri (FR). Prima di essere selezionata per le finali del concorso di Miss Italia, ha partecipato con successo a diversi altri concorsi, come ad esempio il recente Miss Alpitour Lazio del 2017, tenutosi a Canino (FR). Una fluente chioma bionda e degli spettacolari occhi verdi fanno da contorno alla sua altezza che è di 170 centimetri. Maria ha conseguito il diploma presso un istituto professionale, scegliendo l'indirizzo relativo alla formazione per i servizi sociali. Appassionata di sport avendo praticato il nuoto per diversi anni, si dedica con estremo affidamento ai balli di gruppo e latino americani, forse la sua vera e propria calamita. Quello che nasce come un hobby diventa il principale obiettivo della sua vita e cioè la recitazione, avendo inoltre frequentato in questo senso un corso biennale a Firenze. la sua grande aspirazione è quella di diventare un'attrice professionista o, in alternativa, quella di sfruttare i suoi studi e lavorare a stretto contatto con i bambini e gli anziani, ovvero le categorie più bisognose di aiuto nella società. Esser riuscita ad entrare nel novero delle trenta finaliste di Miss Italia, per Maria è un sogno, ma l'esperienza datale dai genitori Fabio e Tiziana, le ha insegnato a rimanere con i piedi per terra, essendo ben consapevole di quello che potrebbe essere il suo futuro, sia in caso di successo che di fallimento.

PREGI E DIFETTI DI MARIA

La bellezza non solo fisica, ma anche morale di Maria si può evincere dall'estrema dedizione con cui si applica al suo sogno, spinta dalla famiglia a cui non mancherà mai di dedicare tutti i traguardi raggiunti o che si faranno davanti in quella che si prospetta come una luminosa carriera. Come lei stessa ammette il suo più grande pregio è quello di essere estremamente diligente ed osservante di regole e doveri, mentre il difetto principale è quello di essere sempre sincera e poco diplomatica, sempre che questo aspetto lo si possa ritenere tale. In riguardo al mondo dello spettacolo, il suo idolo come attrice è individuato in Kate Winslet, la celeberrima protagonista di Titanic, che ovviamente è il suo film di riferimento in assoluto.

© Riproduzione Riservata.