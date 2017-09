MARIO BALOTELLI E SERENA/ La coppia aspetta un bambino? L'indizio pubblicato su Instagram, foto

Mario Balotelli e Serena

Mario Balotelli sta per diventare papà per la seconda volta? La curiosità è esplosa sul web dopo che il calciatore del Nizza ha pubblicato su Instagram la foto di una donna con il pancione. Non si vede il volto della futura mamma ma tutto fa pensare che possa trattarsi di Serena, l'attuale fidanzata dell'ex giocatore della Nazionale italiana. Anche il suo commento sembra lasciare poco spazio ai dubbi ovvero 'loading' cioè 'aspettando': sono dunque lui e Serena ad essere in attesa del nascituro? O si tratta dell'emozione per la gravidanza di una persona a loro vicina? In attesa di scoprire notizie ufficiali da parte dei diretti interessati, i followers di Mario Balotelli non sembrano avere dubbi, inondando il suo profilo Instagram con messaggi di auguri e congratulazioni. Il bebè in arrivo sarebbe per lui il secondogenito, dopo che il calciatore è già diventato papà di Pia, nata dalla sua discussa relazione con Raffaella Fico, la showgirl con la quale le tensioni negli ultimi tempi si sarebbero appianate.

Mario Balotelli e Serena aspettano un bambino?

La relazione tra Mario Balotelli e la fidanzata Serena prosegue a gonfie vele da diversi mesi: la coppia mantiene un basso profilo, evitando di far parlare di sé nelle riviste di gossip o nei social network. Dal giorno in cui si sono conosciuti nella discoteca Twiga di Montecarlo, sono diventati inseparabili anche se a differenza di quanto accaduto con le precedenti relazioni, Mario questa volta appare deciso ad evitare errori e colpi di testa. Serena, una bella ragazza di Lecce della quale si sa molto poco, è stata immortalata qualche mese fa un romantico weekend sull'Isola di Cavallo in compagnia del suo fidanzato, come confermato da alcuni scatti pubblicati a giugno dal settimanale Chi. Resta da chiedersi come sia possibile che abbia un così bel pancione (clicca qui per vedere la foto pubblicata da Mario Balotelli) in soli tre mesi di frequentazione ma siamo certi che le news non tarderanno ad arrivare...

