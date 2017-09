MARTINA BASSI/ Fidanzata da 6 anni: quanti pretendenti conquisterà? (Finale Miss Italia 2017)

Miss Italia 2017

MARTINA BASSI, UNA MISS SPORTIVA

Tra le protagoniste della finale di Miss Italia 2017 di stasera c'è anche la bellissima Martina Bassi, terza rappresentante della Lombardia insieme a Sara Croce di Garlasco e alla giovanissima Francesca Valenti di Legnano. Ventuno anni, nativa di San Donato Milanese in provincia di Milano, Martina Bassi è alta 1.72, ha occhi e capelli castani. Diplomata nell'ambito economico-sociale, attualmente frequenta l'università alla facoltà Relazioni Pubbliche e Comunicazione di Marketing, ma da anni lavora anche in una pizzeria di Milano come cameriera per pagarsi gli studi e poter concedersi qualche viaggio. Martina Bassi è una ragazza molto sportiva: ha praticato nuoto, basket e kick boxing ed è una tifosissima dell'Olimpia Milano, la squadra di pallacanestro della sua città. Segue anche il calcio e tifa Inter. Il suo numero in gara è il 10 e secondo molti è una delle favorite per la vittoria finale.

FIDANZATA DA 6 ANNI

La finalista di Miss Italia 2017, Martina Bassi, arriva all'ultimo atto del concorso di bellezza di Jesolo dopo essere stata eletta "Miss 365. Prima Miss dell'anno" dal web. La ragazza, infatti, ha anche un buon riscontro sui social network, avendo oltre 5000 followers che la seguono, tra amici e fan. Proprio dal suo profilo ufficiale si può notare come la ragazza sia felicemente fidanzata con un ragazzo coetaneo di nome Corrado da oltre 6 anni, come scritto da lei stessa. La ragazza ha infatti scritto:"6 anni noi", come descrizione di una foto in cui i due ragazzi si scambiano un dolce bacio, tra i complimenti degli amici che li definiscono una "bellissima coppia." Sempre dal suo profilo ufficiale si può notare la passione per i viaggi della ragazza, che spesso ha postato foto in vari posti a testimonianza dei suoi numerosi spostamenti. Si può evincere una certa passione per il mare. Sono tantissimi, infatti, gli scatti in cui la ragazza viene fotografata in spiaggia e in bikini, in perfetta forma. Martina spera di laurearsi, così da raggiungere i suoi obiettivi nel mondo del lavoro: uno di questi è fare l'organizzatrice di eventi, sicuramente un mestiere congruo a ciò che sta studiando, ovvero pubbliche relazioni.

