MATRIMONIO PINTUS E MICHELA/ Fiori d’arancio per il comico

Pintus

LA PROPOSTA ALL’ARENA DI VERONA

Questo è un giorno speciale per il comico televisivo Angelo Pintus e per la sua storica fidanzata Michela. I due innamorati, infatti, in queste ore stanno consacrando il loro amore congiungendosi in matrimonio dando così seguito alla romantica proposta che esattamente un anno fa lo stesso Pintus aveva palesato sul palco dell’Arena di Verona durante un suo spettacolo Pintus@Arena. Una proposta che aveva colto di sorpresa Michela per un fuori programma che ha fatto emozionare tutta l’Italia. Infatti, in un momento di pausa dello spettacolo, Pintus sulle note della canzone di Sir Elton John, Your Song, ha recitato alla propria innamorato delle dolci parole al miele: “Perché so che staremo insieme per sempre, perché quando mi sveglio al mattino guardandoti sono molto più felice di quando mi addormento… perché l’amore non è rincorrersi, è passeggiare insieme…”. Parole che hanno fatto breccia nel cuore della donna che oggi mantiene fede a quel Si, dicendone un altro ancora più importante.

IL ROMANTICO POST DI PINTUS

Dunque Angelo Pintus sta sposando la propria amata Michela in un matrimonio che si preannuncia quanto mai romantico, sulla falsa riga di quanto successo con la proposta dell’Arena di Verona. Infatti, in questo ore il comico e showman, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una foto nella quale si vede un suo ultimo splendido tramonto da uomo libero in attesa di legarsi per la vita a Michela. Nella foto si intravede anche un luogo molto significativo per la coppia con tanto di auto d’epoca che verosimilmente è quella dalla quale uscirà la sposa per raggiungere all’altare il proprio promesso. Nel post si legge: “Ultimo tramonto da uomo libero..Domani ci sposiamooooo... ...Micky ti aspetto qui.. dove ci siamo sempre aspettati”. Tantissimi i fan che hanno voluto palesare il proprio apprezzamento ed ovviamente gli auguri per un felice matrimonio. Clicca qui per vedere la foto.

