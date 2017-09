MISS ITALIA 2017 / Finale, diretta e news: le 30 finaliste e le novità delle Miss Coraggio e Talento

Miss Italia 2017

Questa sera, in diretta su La7, Francesco Facchinetti, dal Pala Arrex di Jesolo, conduce la finalissima di Miss Italia 2017. Sono 30 e ragazze che si sfideranno per conquistare il titolo di più bello d’Italia, vinto lo scorso anno da Rachele Risaliti. A giudicare le ragazze sarà una giuria di qualità composta Christian De Sica, Gabriel Garko, Manuela Arcuri, l’ex Miss Italia Francesca Chillemi e Nino Frassica. Tra le novità introdotte da Patrizia Mirigliani ci sono due fasce nuove e significative ovvero Miss Italia Coraggio e Miss Italia Talento. Si tratta di due titoli speciali che, per volere della Mirigliani, patron dello storico concorso di bellezza, sono stati già assegnati a Rossella Fiorani, attualmente riserva in panchina, e a Maria Cristina Lucci, Miss Very Normal Size, in gara con il numero 17. Rossella Fiorani conquista la fascia che, in passato, è stata assegnata a vittime di violenza: Pina Siracusa nel 1991 e Rosaria Aprea nel 2014. Quest’anno, però, Patrizia Mirigliani ha deciso di assegnarla a Rossella Fiorani, per il coraggio e la forza che ha dimostrato di avere nell'affrontare la vita nonostante la disabilità. E’ nata, infatti, con un'agenesia delle falangi alle mani e ai piedi, ora porta delle protesi in silicone. La fascia di Miss Italia Talento, che va a Maria Cristina Lucci, dotata di un grande talento canoro.

TUTTE LE 30 FINALISTE, CHI SARÀ LA VINCITRICE?

Nella finalissima di Miss Italia 2017, Francesco Facchinetti e Patrizia Mirigliani hanno deciso di dare più spazio alle miss e ai loro sogni. Tra le 30 finaliste c’è chi sogna di aprire un asilo nido, chi di diventare una manager e che, ammette, senza troppi giri di parole, di sognare un futuro nel mondo dello spettacolo. Tra le 30 finaliste si nasconde l’erede di Rachele Risaliti, Miss Italia 2016. Chi, dunque, vincerà il titolo di più bella d’Italia? Ecco tutte le miss in gara. Francesca Ena, 24 anni, di Cagliari, è alta 1.74, ha i capelli castani e gli occhi marroni; di origini svedesi, lavora come segretaria in uno studio legale. Sara Croce, 19 anni, di Garlasco (Pv), è alta 1.77, ha i capelli biondi e gli occhi azzurri; diplomatasi al liceo delle Scienze Applicate, si è iscritta alla facoltà di comunicazione d’impresa allo IULM di Milano. Anna Spina, 21 anni, di Piombino (Li), è alta 1.75 ha i capelli biondi e gli occhi verdi; lavora come estetista e per il futuro sogna di potere aprire un centro benessere tutto suo. Maria Francesca Guido, 21 anni, di Lattarico (Cs), è alta 1.75 ha occhi e capelli castani; studia economia aziendale all’Università della Calabria e sogna di diventare una manager di banca. Noemi Lapolla, 20 anni, di Matera, è alta 1.75, ha occhi e capelli castani; ha frequentato l’istituto alberghiero e lavora nell’azienda di famiglia. Annabruna Di Iorio, 21 anni, di Chieti, è alta 1.75, ha capelli e occhi castani; diplomata al liceo scientifico, studia scienze politiche all’Università di Teramo. Alice Rachele Arlanch, 21 anni, è alta 1.78, ha gli occhi verdi e i capelli castani; studentessa di giurisprudenza, sogna di diventare avvocato. Anastasia Ovchar, 19 anni, è nata in Ucraina e si è trasferita in Italia a cinque anni; è alta 1,77 e ha occhi e capelli castani; studia inglese, tedesco e spagnolo al liceo e non sa ancora cosa fare da grande. Giulia Franco, alta 1,77 m, occhi marroni e capelli castani, Si è diplomata al liceo linguistico. Martina Bassi, 22 anni, di San Donato Milanese (Mi) è alta 1.73 e ha gli occhi e i capelli castani; diplomata al liceo economico sociale, studia relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa. Adelaide Compagno, 24 anni, di Palermo, è alta 1.73, ha occhi e capelli castani ed è una laureanda in psicologia clinica. Daniela Mazzaferro, 26 anni, di Macerata, è alta 1,75 e ha gli occhi marroni e i capelli neri; laureata in scienze infermieristiche, lavora in una casa di riposo. Emilia Paolicelli, 19 anni, di Barletta (Bt), è alta 1.75, ha gli occhi nocciola e i capelli biondi; studia psicologia ed è una ballerina professionista. Linda Pani, 18 anni, di Mogliano Veneto (Tv), è alta 1.70, ha gli occhi azzurri e i capelli biondi; studentessa, frequenta l’ultimo anno del liceo linguistico; sogna di fare l’attrice. Syria Vendemmiale, 18 anni, di Sanremo (Im), è alta 1.70, ha gli occhi verdi e i capelli castani; studia al liceo scientifico. Diletta Venturi, 19 anni, di Piombino (Li), è alta 1.75, ha gli occhi marroni e i capelli biondi; studia giurisprudenza. Maria Cristina Lucci, 20 anni di Bacoli (Na), è alta 1.70, ha gli occhi verdi e i capelli castani; diplomata al liceo delle scienze umane, studia al conservatorio. Carola Briola, 22 anni, di Cortanze (At), è alta 1.72, ha gli occhi verdi e i capelli castani; studia biologia. Francesca Valenti, 18 anni, di Legnano (Mi) è alta 1.80, ha i capelli castani e gli occhi azzurri; studia economia. Sara Bucci, 19 anni, di Venafro (Is), è alta 1.68, ha gli occhi castani e i capelli biondi ed è una studentessa di economia aziendale. Elisa Rinalduzzi Aloys, 19 anni, di Carinola (Ce), di origini africane (Tanzania/Nigeria), insieme al fratello più grande, è stata adottata a tre anni da due coniugi campani. Anna Bardi, 20 anni, di Spinea (Ve) è alta 1.80, ha gli occhi azzurri e i capelli biondi, studia archeologia. Teresa Caterino, 18 anni, di San Cipriano D’Aversa (Ce), è alta 1.75, ha gli occhi verdi e i capelli castano scuro. Sogna di diventare insegnante. Roberta Di Re, 19 anni, di Artena (Rm), è alta 1.78, ha i capelli neri e gli occhi verdi; studia all’istituto alberghiero. Ilenia Bravetti, 22 anni, di Fabriano residente a Matelica (Mc), è alta 1.70, ha i capelli biondi e gli occhi azzurri; è una laureanda in comunicazione d’impresa. Anna Passalacqua, 21 anni, alta 1.74, ha gli occhi cerulei e i capelli castano scuro; studia alla facoltà di scienze motorie. Federica Calemme, 21 anni, di Casalnuovo di Napoli (Na), è alta 1.70, ha occhi e capelli castani; diplomata al liceo linguistico; non ha ancora deciso il suo futuro. Samira Lui, 19 anni, di Udine, è alta 1.78, ha gli occhi neri e i capelli castani 19 anni, di Feltre (Bl), è alta 1.71, ha gli occhi verdi e i capelli castani; mamma italiana, papà senegalese; studia cinema. Laura Coden, sogna di diventare una personal trainer. Maria Malandrucco, 19 anni, nata a Roma ma residente ad Alatri (FR), è alta 1.70, ha i capelli biondi e gli occhi verdi; è diplomata all’istituto professionale.

