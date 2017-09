Mina e Raffaella Carrà / Techetechetè regala momenti indimenticabili. Sui social acclamano il programma

Raffaella Carrà

Ieri sera 8 settembre 2017 è andato in onda su Rai 1 uno speciale di Techetechetè, che ha voluto rendere omaggio a due grandi donne del varietà italiano, Mina e Raffaella Carrà. La prima parte della serata è stata dedicata interamente alla showgirl bolognese, il cui vero nome è Raffaella Pelloni; mentre la seconda parte ci ha riportato alle esibizioni di Mina Mazzini, chiamata anche "tigre di Cremona". Oltre a diversi stralci di spettacoli, hanno accompagnato la serata anche diverse interviste fatte alle due protagoniste, nelle quali si sono presentate in maniera molto intima. Inoltre Maurizio Costanzo, Pippo Baudo e alcuni altri hanno parlato dei loro ricordi riguardo al loro talento e alla loro personalità! E' stato posto un particolare accento sullo spettacolo Milleluci, del 1974, nel quale sono state proprio Mina e Raffaella a copresentare assieme: in questa occasione la prima si è dovuta cimentare nel ballo e la seconda si è dovuta avvicinare maggiormente al canto, portando in scena uno spettacolo davvero memorabile! La scelta della Rai è di sicuro stata apprezzata da coloro che hanno vissuto questi momenti del varietà durante la loro adolescenza, ma è stata di certo apprezzata anche dai più giovani, perchè le loro esibizioni rimarranno impresse per sempre nella cultura italiana!

COMMENTO FANS SU TWITTER

L'appuntamento speciale con Techetechetè ieri sera 8 settembre ha trovato molto appoggio nel pubblico, che ricorda le esibizioni di Mina e di Raffaella Carrà con grande affetto e commozione! Twitter infatti è esploso di commenti positivi circa la serata di ieri, sottolineando come i loro brani e le loro esibizioni abbiamo letteralmente fatto la storia dello spettacolo italiano e come anche i più giovani siano stati raggiunti da queste grandi donne! Un utente scrive infatti "Che bello è stato techetechetè stasera, grazie per Raffaella e Mina", accompagnato da commenti come "Ma perchè le cose meravigliose finiscono presto? Almeno un'altra ora così no??" e "Grazie alla Rai per questa serata speciale. Prima Raffaella Carrà poi Mina...troppa grazia"! In particolar modo, come era prevedibile, fioccano i commenti adoranti nei confronti di Mina. Un utente in particolare colpisce per ciò che scrive: "Nei condomini romani con le finestre aperte si sente l'eco della tv..e tutti cantano in coppia con Mina. Emozionante". Insomma la serata è stata davvero un successo, cosa che potrebbe suggerire alla Rai di proporre più spesso serate di questo tipo...o almeno c'è da augurarselo!





