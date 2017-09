NAPOLI PRIMA E DOPO / Su Raiuno, la serata speciale condotta da Pupo e Gloriana: tutti gli ospiti

Napoli prima e dopo

Questa sera, sabato 9 settembre, nel prime time di Raiuno, andrà in onda una serata speciale di Napoli prima e dopo, il tradizionale spettacolo concerto di musica napoletana che sarà condotto da Pupo e da Gloriana, volto storico della manifestazione. Gloriana, moglie dell’ideatore del festival napoletano, dopo la morte del marito, ha continuato ad essere la rappresentate dell’evento più amato dagli amanti della musica napoletana. Napoli prima e dopo va in onda dal 1983. Fino al 2016 sono stati 34 le edizioni trasmesse con tanti volti noti della musica italiana che si sono esibiti sulle note delle canzoni napoletane più famosi. Napoli prima e dopo va in onda questa sera dopo il rinvio di agosto. Raiuno, infatti, aveva previsto di mandare in onda lo show il 18 agosto. Purtroppo, l’attentato di Barcellona costrinse i vertici della Rai a cambiare la programmazione rinviato l’evento a data da destinarsi. Concluse le repliche degli show di Laura Pausini e Paola Cortellesi e di Massimo Ranieri, prima di dare spazio ai programmi autunnali, la Rai ha deciso di accontentare gli amanti della musica napoletana trasmettendo finalmente il concerto, diventato ormai un appuntamento fisso dell’estate italiana.

TUTTI GLI OSPITI

Trasmesso dal Maschio Angioino di Napoli, Serata Speciale Napoli prima e dopo, condotto da Pupo e Gloriana, porterà sul palco tantissimi artisti della musica e dello spettacolo italiano che proporranno alcuni dei brani della tradizione della musica partenopea. Anna Oxa proporrà un’intensissima interpretazione di Resta cu mme mentre l’attrice Bianca Guaccero, dotata di una bellissima voce al punto da aver duettato con Fabrizio Moro nell’ultimo album sulle note di “E’ più forte l’amore”, si cimenterà nell’intepretazione del brano Indifferentemente. Fausto Leali, invece, proporrà una versione molto personale di Malafemmena, la canzone scritta dal grandissimo Totò mentre Anna Tatangelo si metterà alla prova cantando la napoletanissima Rumba d’ ‘e scugnizze. Tanti, poi, gli ospiti che affiancheranno Pupo e Gloriana nella serata speciale dedicata a Napoli. Sul palco, infatti, ci saranno Peppino di Capri, Lina Sastri, Serena Autieri, Nino D’Angelo, Marisa Laurito, Serena Rossi e tantissimi altri. Non mancheranno, poi, gli artisti più famosi della musica italiana come Gigi D’Alessio che canterà Malaterra e i giovani talenti del panorama musicale partenopeo come Clementino, amatissimo dai più giovani, che canterà Don Raffaè, il capolavoro di Fabrizio de Andrè.

