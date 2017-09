NOEMI LAPOLLA/ Una dolce ma volenterosa Miss proveniente dalla Basilicata (Finale Miss Italia 2017)

Noemi Lapolla

La 78° edizione di Miss Italia ha tra le finaliste Noemi Lapolla ventenne proveniente da Matera, che si è distinta da tutte le altre grazie alla sua personalità. Noemi è riuscita a vincere la corona di Miss Basilicata 2017, è una ventenne che ha sempre amato darsi da fare: si è diplomata presso la scuola alberghiera di Matera, sin dal diploma ha deciso di lavorare presso la piccola impresa familiare che si occupa di animazione per le feste dei bambini, trovando molta soddisfazione a riguardo.

UNA RAGAZZA SPORTIVA

Secondo le recenti interviste rilasciate dalla sottoscritta, Noemi adora i bambini e il modo del tutto positivo che hanno per poter cambiare la giornata in meglio. Inoltre, è una ragazza molto sportiva: ama praticare sport di qualunque tipo, i suoi preferiti sono le discipline acquatiche e body building in palestra, ma non disdegna nessuna attività. Ha deciso di partecipare alle selezioni per mettersi alla prova, cercando di recuperare la propria motivazione dopo un brutto periodo che ognuno di noi, prima o poi, passa. Ma come si suol dire, l'importante è rialzarsi più forte di prima! Noemi punta molto sul concorso: pur sognando il mondo dello spettacolo possibilmente nelle vesti di una brava attrice), non vuole trascurare gli studi. Si appresta a studiare Economia presso l'università, nel suo futuro si vede una manager in carriera con una propria azienda. Un grosso in bocca al lupo per lei.

