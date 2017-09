NON ESSERE CATTIVO/ Su Rai 4 il film con Luca Marinelli e Alessandro Borghi (oggi, 9 settembre 2017)

il film drammatico nella seconda serata di Rai 4

LUCA MARINELLI NEL CAST

Non essere cattivo, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 9 settembre 2017 alle ore 22.40. Una pellicola di genere drammatica che è stata prodotta nel 2015 ed è stata scritta e diretta da Claudio Caligari (Amore tossico, L'odore della notte, La parte bassa) mentre nel cast troviamo Luca Marinelli (Lo chiamavano Jeeg Robot, La grande bellezza, Tutti i santi giorni), Alessandro Borghi (Suburra, Il più grande sogno, Fortunata) e Roberta Mattei (La ragazza del mondo, Veloce come il vento). Si tratta del quarto ed ultimo lungometraggio diretto dal regista piemontese che, malato già da tempo, è morto poco dopo la fine del montaggio. Non essere cattivo è stato presentato fuori concorso al Festival del Cinema di Venezia del 2015, ottenendo il plauso della critica e vincendo numerosi riconoscimenti. Il film è stato selezionato come candidato italiano per gli Oscar del 2016, ma è stato poi scartato dalla short list. Ai David di Donatello il film ha ottenuto il premio come miglior sonoro ed è stato nominato praticamente in tutte le categorie, ottenendo ben 15 candidature. Purtroppo Claudio Caligari non ha potuto essere testimone del successo della propria creatura. Il regista è infatti deceduto poco dopo la fine del montaggio della pellicola, a causa di una malattia che lo affliggeva da tempo. Il lavoro sul film è quindi stato terminato dall'attore Valerio Mastrandrea, caro amico e collaboratore di Caligari. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Cesare (Luca Marinelli) e Vittorio (Alessandro Borghi) sono due carissimi amici nell'Ostia del 1995. I due sono spacciatori e consumatori abituali di droga e considerano questa vita un'alternativa alla grigia esistenza da manovale o operaio che il destino sembrava avere in serbo per loro. Cesare vive con la madre (Elisabetta De Vito) e la nipotina Debora (Alice Clementi). Quest'ultima è la figlia della sorella di Cesare, deceduta per AIDS. Anche la bambina è sieropositiva. Una sera Vittorio, dopo avere assunto una dose eccessiva di droga che gli causa pesanti allucinazioni, si rende conto che questo stile di vita lo porterà rapidamente alla morte e decide di cambiare. Trova così lavoro in un cantiere e comincia ad allontanarsi dalle rapine e dallo spaccio, ma non riesce a coinvolgere anche Cesare nel suo cambiamento. Lentamente entrambi cominciano però ad adattarsi a questa nuova vita, ma le ricadute nella droga sono sempre in agguato, soprattutto in momenti di forte stress. Quando la piccola Debora morirà a causa della sua malattia ci vorrà uno sforzo sovrumano per evitare di cercare conforto, ancora una volta, nella droga.

