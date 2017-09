Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 9 settembre 2027 a LatteMiele

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 8 SETTEMBRE 2017 A LATTEMIELE

Alcuni segni legati all'oroscopo di Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele possono essere considerati in attesa. Finalmente quella del segno dei Pesci sembra essere giunta al termine. Per tutta l'estate il noto astrologo ha prospettato un autunno entusiasmante per il segno zodiacale che ora sta iniziando a raccogliere i frutti, ma che dovrà aspettare ancora un pochino per godersi tutto proprio al cento per cento. Chi invece deve fare un lungo percorso per ricostruirsi è l'Acquario che in questo momento è un po' confuso e non riesce a centrare i suoi obiettivi. C'è molta stanchezza e a volte questo può portare a dei problemi col partner sul quale si riversano tutte le delusioni e i dispiaceri. Attenzione a tirare troppo la corda perché rischia di spezzarsi e l'obiettivo principale deve essere quello di raggiungere la tranquillità anche se non sempre è facile farlo. In molti si sentono in difficoltà verso il prossimo, ma il rischio principale è quello di non godersi le sue cose.

SALUTE, CAPRICORNO STRESSATO

Chi dal punto di vista della salute non riesce a vivere un momento di stabilità è il Capricorno. Il segno in questione ha ritrovato una bella energia, ma è stressato questo può portare dei problemi dal punto di vista psico-fisico. Bisogna quindi cercare di fare grande attenzione a non creare dei problemi inutili che regalano solo preoccupazione. Nonostante questo la forza fisica ritrovata può portare anche a delle belle soddisfazioni. Anche l'Acquario è molto stanco in questo periodo a causa dello stress e rischia di riversare tutto in amore, litigando magari proprio con il partner. Questo potrebbe peggiorare ancora soprattutto l'aspetto psicologico perché verrebbe a mancare il sostegno proprio della persona a cui si vuole più bene. Il momento presente è importante, ma va ricordato che la persona con cui si vuole condividere il futuro deve essere sempre e comunque preservata.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Andiamo a fare un parallelo tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà oggi, sabato 9 settembre 2017, per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze radio di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Il Toro inizia a riflettere dopo che per alcuni giorni ha agito in maniera un po' troppo intuitiva. L'Ariete invece vive di getto e rischia di creare per questo alcuni problemi. I Gemelli devono accontentarsi dal punto di vista lavorativo in questo periodo dopo aver vissuto un estate dove le aspettative forse erano diverse. Il Leone è molto più combattente rispetto a ieri e si aspetta una rivalsa che si aspettava da davvero molto tempo. I Pesci continuano a vivere un momento molto fertile per quanto riguarda i progetti verso un autunno che sarà davvero entusiasmante. La Bilancia invece deve accontentarsi perché se si corrono dei rischi c'è il pericolo di vivere delle difficoltà.

