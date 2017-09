ROBERTA DI RE/ La più bella di Roma che vuole aprire un allevamento di cavalli (Finale Miss Italia 2017)

Roberta Di Re

L'AMORE VERSO ROMA

Roberta Di Re è tra le finaliste di Miss Italia 2017, in onda questa sera, sabato 9 settembre, alle ore 21.10 su La7. Per la diciannovenne romana si tratta della prima apparizione pubblica. La ragazza grazie a una bellezza tipicamente mediterranea e, grazie ala fascino che è riuscita a trasmettere, si è conquistata il titolo di ragazza più bella di Roma. Roberta ha capelli corvini, occhi di un blu intenso e un fisico invidiabile ma sembra aver capito che la bellezza non è tutto o, meglio, che la bellezza è solo un ornamento con cui adornare caratteristiche molto più importanti e affascinanti, come la tenacia e la forza. Proprio per questo, nel corso di un'intervista a Roma Today, la giovane ha dichiarato di voler essere come Angiolina Jolie. Roberta prende esempio l'attrice americana non per il suo ruolo di sex symbol ma per la determinazione che, nel corso degli anni, ha dimostrato nel superare tutti gli ostacoli e le difficoltà che le si sono parate davanti e per i suoi interessi umanitari. La ragazza, inoltre, interrogata sul suo rapporto con la città di Roma ha affermato:" Sono molto legata alla città di Roma anche se vivo un po' distante dalla città...mi piacerebbe che venisse più valorizzata". Insomma per la diciannovenne di Artena, un comune di circa quindicimila abitanti facente parte dell'area metropolitana della Capitale, Roma resta sempre la città eterna ma si dovrebbe lavorare per arrestarne il degrado.

LA PASSIONE PER GLI ANIMALI

Roberta di Re è una ragazza semplice che sogna di migliorare le proprie condizioni di vita attraverso la sua partecipazione al concorso. Purtroppo i genitori della ragazza si sono separati e subito dopo lei è andata a convivere con il suo fidanzato Riccardo, cominciando a lavorare come promoter e cameriera per mantenersi. Molti sembrano essere i suoi sogni nel cassetto, come è anche normale alla sua età. In primo luogo pensa che Miss Italia sia un buon trampolino di lancio verso una carriera professionale che coinvolga magari anche qualche ruolo nel cinema. In secondo luogo, la ragazza ha dichiarato di avere una grande passione per gli animali. Il suo desiderio più grande, sarebbe quello di aprire un allevamento di cavalli in Spagna. Insomma una ragazza pratica, umile e con la testa sulle spalle oltre che davvero molto bella. Anche a questa concorrente non possiamo che augurare un enorme in bocca al lupo per la sua prossima partecipazione al concorso di bellezza più importante e seguito d'Italia.

