SAMIRA LUI/ La ragazza che rompe gli schemi è in finale: come se la caverà? (Miss Italia 2017)

Samira Lui

LA RAGAZZA FRIULANA IN FINALE

Questa sera, sabato 9 settembre in prima serata su La7 va in onda la finale del concorso di bellezza Miss Italia 2017. Diverse le bellezze nostrane che vi partecipano, tra loro Samira Lui proveniente dal Friuli Venezia Giulia, con un fascino esotico senza eguali. Di soli 19 anni, deve la sua bellezza alla mamma, che proviene dal Senegal. Si è diplomata con un buon profitto presso un professionale tecnico. Alta ben 1.78 cm, è una bellissima ragazza dai lunghi capelli ricci e neri, occhi neri sottolineati da una riga di eye-liner, pelle olivastra e occhi scuri. Il suo viso pulito ha già conquistato in molti del pubblico di Jesolo, durante la presentazione delle concorrenti.

SAMIRA LUI, SOGNA IL CINEMA E AMA IL BALLO

Samira sogna di poter iniziare una bella carriera nel mondo dello spettacolo: per cominciare, studia cinema all'università e si paga gli studi lavorando come hostess. Come si può ben notare dalla sua perfetta forma fisica, la ragazza si tiene in forma andando in palestra, ma le sue più grande passioni sono i balli caraibici, oltre al canto e la recitazione che ha già studiato in precedenza. Il personaggio ViP a cui si ispira di più è Rihanna, perché per quanto possa essere criticata e talvolta condannata dalla critica per le sue scelte di vita, Rihanna ha sempre creduto in sè stessa ed è sempre rimasta coerente con il suo modo di essere e di vivere. Inoltre, dichiara di aver partecipato alle selezioni di Miss Italia per rompere gli schemi (testuali parole): chissà a chi deve la sua grinta! Samira non è nuova alle selezioni per programmi di questo genere: già nel 2016 la ragazza è stata una delle finaliste, rappresentanti il Friuli Venezia Giulia, delle selezioni regionali per Miss Mondo. Auguriamo anche a Samira che la serata vada secondo le aspettative. Se anche voi siete appassionati di Miss Italia e volete conoscere tutte le altre Miss, non potete perdervi l'appuntamento con il programma questa sera alle 21.10 su La7!

