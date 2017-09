SAMMY 2 - LA GRANDE FUGA/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Vincent Kesteloot (oggi, 9 settembre)

il film d'animazione nel preserale di Italia 1

VINCENT KESTELOOT E BEN STASSEN ALLA REGIA

Sammy 2 - La grande fuga, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 9 settembre 2017 alle ore 19.20. Una pellicola d'animaione uscita per la prima volta nel 2012 ed è stata diretta da Vincent Kesteloot e Ben Stassen. Si tratta del sequel del film d'animazione belga del 2010 Le Avventure di Sammy. La colonna sonora del film è particolarmente interessante con l'intera parte strumentale è affidata a Ramin Djawadi. La sceneggiatura davvero originale e coinvolgente è stata scritta da Domonic Paris. Per quel che riguarda i doppiatori italiani sono da segnalare Luca Biagini, che presta la voce a Sammy e Ambrogio Colombo nel ruolo di Ray. Si tratta di un film animazione fresco e divertente, la cui visione risulta piacevole per tutta la famiglia. Per quanto sia comunque un bellissimo film molto amato dai più piccoli, Sammy 2 - La grande fuga non ha avuto lo stesso successo del film precedente, Le Avventure di Sammy. Il prequel, infatti, aveva ricevuto una Nomination agli European Film Award del 2010 come miglior film di animazione. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COSA ACCADRA' QUESTA VOLTA? LA TRAMA

Nel corso del film che precede Sammy 2 - La Grande fuga, la tartaruga marina Sammy era partito per un pericoloso viaggio insieme al suo amico Ray per ritrovare Shelly, la tartarughina dei suoi sogni con la quale riprodursi. Il sequel comincia in uno scenario paradisiaco con Sammy e Ray che si stanno godendo il sole di un atollo insieme ai loro nipotini, Ricky ed Ella. All'improvviso la situazione muta decisamente e Sammy e Ray vengono catturati da un gruppo di bracconieri. Le due tartarughe si ritrovano, loro malgrado, a dover far parte di uno spettacolo acquatico a Dubai. Qui a comandare è il cavalluccio marino Big D. che pianifica da anni una strategia di fuga dall'acquario. Tuttavia Sammy e Ray, insieme ai loro nuovi amici che comprendono polpi, pinguini e altri animali marini, decidono di ideare un piano tutto loro per fuggire. La situazione sembra prendere una piega positiva quando nell'acquario arrivano anche Ricky ed Ella.

© Riproduzione Riservata.