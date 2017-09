SARA BUCCI/ La sua ''rivincita personale'' si avvererà? (Finale Miss Italia 2017)

Sara Bucci

IL MONDO DELLA MODA E' IL SUO SOGNO

La finale del concorso di bellezza Miss Italia 2017 va in onda questa sera, in prima serata su La7 alle ore 21.10. Tra le finaliste vi è Sara Bucci, che rappresenterà il Molise. Bionda, 19 anni, molto determinata, viene da Venafro, un piccolo paese in provincia di Isernia. Fisico ineccepibile, alta 1.68, occhi castani da cerbiatta, è una studentessa di economia aziendale, e si è diplomata al liceo classico. Ha le idee molto chiare su "cosa fare da grande", e infatti il suo sogno è quello di lavorare nel mondo della moda assumendo ruoli dirigenziali. Nel tempo libero va in palestra per mantenersi in forma, e legge molto, amante della lettura e dei libri. Partecipa al prestigioso concorso per una "rivincita personale" e si definisce una ragazza semplice, audace e determinata.

SARA BUCCI, UNA RAGAZZA MOLTO AMBIZIOSA

Tutto il Molise fa il tifo per lei, e arriva a Miss Italia proprio con la fascia regionale "Miss Molise 2017".

Molto solare, Sara Bucci ha dichiarato di essere una persona che non si perde mai d'animo, che cerca di conquistare a tutti i costi gli obbiettivi che si prefigge, quindi di non essere arrendevole, di essere ambiziosa e testarda. Proprio questa ambizione sta portando buoni risultati, avendola catapultata in finale.

Si definisce anche "un pò permalosa", citando quindi anche un suo difetto caratteriale, definendo il suo arrivo in finale "assolutamente inaspettato, tra le tante bellissime ragazze del concorso" e ringraziando la sua famiglia e lo staff di Miss Italia per esserle stati vicini. La ragazza sicuramente ha buone possibilità di arrivare fino in fondo e perchè no, conquistare la vittoria finale.

