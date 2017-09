SARA CROCE/ Miss Lombardia: il sogno della Travel blogger e la passione del canto (Finale Miss Italia 2017)

Sara Croce

Questa sera, sabato 9 settembre su La7 alle ore 21.10 ci sarà la finale di Miss Italia 2017 e una delle ragazze in gara fra le 30 finaliste è Sara Croce, una bellezza che viene da Garlasco, in provincia di Pavia, ed è la terza rappresentante della Lombardia nel concorso, insieme a Francesca Valenti e Martina Bassi. 19 anni, alta 1.77, ha i capelli biondi e gli occhi azzurri ed è una vera e propria "bambolina" con un fisico mozzafiato ed un sorriso da togliere il fiato. Diplomatasi al liceo delle scienze applicate, attualmente è iscritta all'università di Milano alla facoltà di comunicazione d'impresa. Arriva a Miss Italia forte della fascia di "Miss Lombardia 2017" vinta a Montichiari

SARA CROCE, PASSIONI E SOGNI

Sara Croce ha moltissimi hobby. Uno dei questi ad esempio, è il canto, che ha studiato per 6 anni nella prestigiosa scuola di musica gestita dal cantautore Ron. Le piace ascoltare musica Heavy Metal, ed è tifosissima del Milan. Fa equitazione, e infatti adora i cavalli, e lavora da quando ha 16 anni per aiutare la famiglia. Infatti, nonostante la giovane età, ha già lavorato per due anni come modella per un'agenzia di moda molto famosa a Milano e sogna di entrare nel mondo dello spettacolo e, ovviamente, di poterlo fare vincendo Miss Italia.Tra l'altro, singolare il suo sogno di voler fare la Travel Blogger, ovvero colei che viaggia per tutto il mondo descrivendo i suoi viaggi, mettendo foto e video sui social network per i propri follower e recensendo alberghi, motel e bed and brekfast dove alloggia. Desiderio quantomeno singolare, ma sicuramente non impossibile da realizzare per Sara, che si è sempre dimostrata ambiziosa nella sua vita riuscendo infatti a raggiungere una tanto sognata finale di Miss Italia.

