SELVAGGI/ Su Iris il film con Leo Gullotta ed Ezio Greggio (oggi, 9 settembre 2017)

Selvaggi, il film in onda su Iris oggi, sabato 9 settembre 2017 alle ore 21.00. Una famosissima pellicola comica italiana del 1995 che è stata diretta da Carlo Vanzina mentre il cast è composto da tante note personalità del panorama comico italiano, come Leo Gullotta, Ezio Greggio, Emilio Solfrizzi, Alessandro Fassari e Monica Scattini. Tra i principali film interpretati da Ezio Greggio ricordiamo Il papà di Giovanna, Box office 3D, Il silenzio dei prosciutti e Miracolo italiano. Leo Gullotta ha invece preso parte a pellicole del calibro di Mi Manda Picone, grazie al quale si aggiudicò un Nastro d'Argento nel 1983. Antonello Fassari è invece particolarmente noto per il suo ruolo di coprotagonista della famosa serie tv Mediaset, i Cesaroni, in cui interpreta il ruolo di Cesare. Emilio Solfrizzi è tra i personaggi principali di serie tv come Tutti pazzi per amore e Amore pensaci tu.

LA TRAMA DEL FILM

Prima di Natale, un gruppo di turisti italiani è in procinto di tornare in Italia dopo un soggiorno in America Latina. I personaggi sono tanti e tutti diversi l'uno dall'altro per carattere e ceto sociale. Bebo, è un noto chirurgo plastico milanese che improvvisamente viene abbandonato dai suoi amici, intenti ad organizzare una settimana di relax a bordo di uno yacht. Dopo aver sorpreso il suo miglior amico a letto con la sua nuova fidanzata, Bebo decide di fare ritorno a casa e trascorrere il Natale in Italia. Dunque, recatosi all'areoporto di Cuba, si imbarca sul primo volo disponibile verso l'Italia, qui incontra una sua vecchia conoscenza, Carlina, famosa fotografa di moda, che viaggia assieme a due modelle americane che saranno le protagoniste del suo prossimo servizio fotografico. Tra i passeggeri dell'aereo ci sono poi Mario e sua moglie, Jimmy, Felice e Luigi, un insegnate di geografia napoletano che viaggia in compagnia della sorella.

Tutto sembra andare per il meglio quando improvvisamente il velivolo inizia a perdere quota fino a precipitare nel bel mezzo di un isola deserta. Poco dopo lo schianto, che lascia illesi tutti i passeggeri, il pilota fugge via a bordo del gommone di salvataggio, portando con se l'intera scorta di viveri. I passeggeri del volo si trovano quindi costretti ad adattarsi alla vita sull'isola, diventando dei veri e propri esperti di sopravvivenza. Utilizzando i resti della carcassa del velivolo, il gruppo inizia a costruire una sorta di villaggio, con l'idea di rendere più confortevole il loro soggiorno forzato sull'isola. Purtroppo un'improvvisa tempesta spazza via tutti i loro sforzi e così il gruppo di sopravvissuti decide di costruire un zattera per tentare di lasciare l'isola, con il risultato di ritrovarsi nuovamente al punto di partenza. Come per magia, Bebo avvista lo yacht dei suoi amici che riesce a rubare, portando in salvo i suoi compagni d'avventura. Riusciranno i protagonisti a fare ritorno a casa?

