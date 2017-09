STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Ciao Darwin 7 (sabato, 9 settembre 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, sabato 9 settembre 2017, la programmazione delle reti Mediaset, ha organizzato per i suoi fedeli telespettatori un palinsesto di tutto rispetto. Ecco quello che propone l'azienda lombarda per questa sera. In prima serata, su Canale 5, divertimento assicurato con ciao Darwin 7 - La resurrezione, programma di intrattenimento, a seguire, le notizie del Tg5. Rete 4 propone il film drammatico Baby sellers bambini in vendita, a seguire, il thriller vietato ai minori Soldi sporchi. Su Italia 1, serata in famiglia con la commedia La grande Gilly Hopkins e subito dopo la commedia per tutti Un'estate per diventare grande. Su La5, va in onda il film drammatico Hotel Adlon - A family saga. Su Mediaset Extra, spazio alla musica con Il mio canto libero - Lucio Battisti memorial. Su Iris, viene trasmessa la commedia Selvaggi di Carlo Vanzina. Su Italia 2, il film biografico di una leggenda con Dragon - la storia di Bruce Lee. Top Crime da spazio alla serie tv poliziesca CSI New York III. Su Boing, spazio ai più piccoli con il cartone animato Lo straordinario mondo di Gumball. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Se volevano metterci in difficoltà, ci sono riusciti, il sabato sera di Mediaset è composto da programmi di diversi generi, partendo dalle risate di Ciao Darwin 7 - La resurrezione, programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che vede contrapposte due squadre, che si daranno battaglie in diverse prove. A seguire, le notizie di giornata del Tg5. Baby sellers bambini in vendita, è il film proposto su Rete 4. Il film, tratto da una storia vera, racconta la storia della proprietaria di un'agenzia di adozioni statunitense, che in realtà gestisce affari poco leciti, per farsi dare i bambini da adottare. A seguire, Soldi Sporchi. Su Italia 1, una commedia per tutta la famiglia, La grande Gilly Hopkins. Il film racconta la storia di Gilly, ragazzina in cerca della sua vera madre. A seguire, Un'estate per diventare grande. Su La5, Hotel Adlon - A family saga, film drammatico ambientato nella germania nazista degli anni '40.

Se avete bisogno di un po' di musica o, semplicemente, amate i testi di Lucio Battisti, sintonizzatevi su Mediaset Extra, dovè verrà trasmesso Il mio canto libero - Lucio Battisti concerto dove verrà omaggiato dai più importanti cantanti italiani. Su Iris, risate assicurate con Selvaggi, commedia che racconta la storia di alcuni turisti italiani, bloccati su un isola deserta, a seguito di un atterraggio di emergenza del loro aereo, diretto ai Caraibi. Se avete amato Bruce Lee, non potete perdervi su Italia 2 la sua biografia in Dragon - La storia di Bruce Lee. Se avete voglia di sconfiggere il crimine, non lasciatevi sfuggire, su Top Crime, la serie tv poliziesca, CSI New York III. Infine, Lo straordinario mondo di Gumball in onda su Boing per i più piccoli.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.10 Ciao darwin 7 - La resurrezione, intrattenimento

Canale 5 ore 00.30 Tg5, telegiornale

Rete 4 ore 21.15 Baby sellers bambini in vendita, film drammatico

Rete 4 ore 23.17 Soldi sporchi, thriller

Italia 1 ore 21.10 La grande Gilly Hopkins, commedia

Italia 1 ore 23.10 Un'estate per diventare grande, commedia

La5 ore 21.10 Hotel Adlon - A family saga, film drammatico

Mediaset Extra ore 21.15 Il mio canto libero - Lucio Battisti memorial, musica

Iris ore 21.00 Selvaggi, commedia

Italia 2 ore 21.10 Dragon - la storia di Bruce Lee, film biografico

Top Crime ore 21.10 CSI New York III, poliziesco

Boing ore 21.40 Lo straordinario mondo di Gumball, cartone animato

