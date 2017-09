STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Serata speciale Napoli prima e dopo (sabato, 9 settembre 2017)

programmi tv rai

Per la prima serata di oggi, sabato 9 settembre 2017, il palinsesto allestito dai canali Rai si appresta ad essere ricco di programmi per soddisfare al meglio i suoi telespettatori. Ma sbirciamo velocemente la lista per scoprire cosa ci aspetta stasera sulle varie reti Rai. Il canale Rai Uno regala una serata all'insegna delle belle canzoni napoletane, su Rai Due, Rai 4, Rai Movie e Rai Premium andranno in onda un film thriller, due di genere drammatico e uno di avventura. Rai Tre vuole catturare i telespettatori con la miniserie "The Same sky", mentre Rai 5 punta su uno spettacolo teatrale.

Sicuramente Rai Uno farà grandi ascolti, lo stesso dicasi per lo spettacolo teatrale di Rai 5. I programmi della seconda serata, previsti su Rai Uno, Rai Due e Rai Tre sono invece, l'appuntamento sportivo "Pole position-Rosso passione", la rubrica sempre dedicata allo sport intitolata "Il sabato della DS" e la replica di una puntata di "Amore criminale", preceduta come sempre dal "TG3 Nel mondo estate" e il notiziario "TG Regione". Ma dopo questa introduzione del palinsesto, scopriamo nel dettaglio l'intera programmazione Rai di questa sera sabato 9 settembre.

Su Rai Uno è di scena la canzone napoletana con il galà di musica presentato da Pupo intitolato "Serata speciale Napoli prima e dopo-La canzone napoletana in concerto." Ad emozionare il pubblico con le più belle melodie napoletane ci saranno cantanti partenopei come Gigi D'Alessio, Clementino e Marisa Laurito, ma non mancheranno grandi artisti italiani come Anna Oxa e Fausto Leali. Ad introdurre gli ospiti e le canzoni ci sarà anche Gloriana, protagonista da sempre dell'evento musicale. "Inganno perfetto" è il thriller in onda su Rai Due, un film per la televisione del 2016 diretto dal regista John Stewart Muller. Insoddisfatta della sua vita matrimoniale, giovane psichiatra intreccia una relazione amorosa con uno scultore.

Gli attori sono Mira Sorvino, Katherine McNamara e Cary Elwes. Rai Tre manderà in onda l'ultima parte di "The same sky", la miniserie in due puntate ambientata a Berlino. L’agente tedesco Romeo deve carpire importanti informazioni alla bella Lauren Faber, che lavora per gli inglesi. Purtroppo la donna ha un malore e Romeo deve cambiare i suoi piani. Gli attori sono Sofia Helin, Friederike Becht e Tom Schilling. "'71" è il titolo del film drammatico che sarà trasmesso sul canale Rai 4. Durante il conflitto "nordirlandese", il soldato inglese Gary Hook (Jack O'Connell) si ritrova a Belfast, da solo, a difendersi dalle bombe nemiche. Il film è uscito nel 2014 e la regia è di Yann Demange. La proposta di Rai 5 è uno spettacolo teatrale con l'attore comico Claudio Bisio intitolato "Grazie". A lui il compito di presentare al pubblico un monologo dello scrittore francese Daniel Pennac. Il personaggio da interpretare è quello di uno scienziato molto strano che, invitato per ritirare un premio, si ingegna per cercare un modo diverso per sprimere il concetto della parola "Grazie". Sul canale Rai Movie è in onda il genere avventura con la messa in onda del film "The Grey".

La pellicola racconta le vicende di un gruppo di operai, unici superstiti di un disastro aereo. Insieme si incamminano verso sud in cerca della salvezza ma devono affrontare diversi pericoli, primo tra tutti le belve feroci, tra cui i lupi affamati che invadono la zona. Il regista è Joe Carnahan, i personaggi principali sono impersonati da Frank Grillo e Liam Neeson. Sul canale Rai Premium è in programma il film TV drammatico del grande regista Pupi Avati, intitolato "Con il sole negli occhi", con due attrici molto amate dal pubblico ovvero Lina Sastri e Laura Morante. La vita di una giovane donna, di professione avvocato, cambia radicalmente quando incrocia lo sguardo di un bambino profugo che da giorni sta cercando invano di ritrovare i suoi fratelli.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21.25 Serata speciale Napoli prima e dopo, galà musicale

Rai Due ore 21.20 Inganno perfetto, film genere thriller

Rai Tre ore 21.15 The Same Sky, miniserie genere spionaggio

Rai 4 ore 21.05 '71, film genere drammatico

Rai 5 ore 21.15 Grazie, spettacolo teatrale

Rai Movie ore 21.20 The Grey, film genere avventura

Rai Premium ore 21.20 Con il sole negli occhi, film genere drammatico

