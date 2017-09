SYRIA VENDEMMIALE/ Miss Liguria 2017 e due passioni: la Juve e la danza (Finale Miss Italia 2017)

Syria Vendemmiale

SOGNA DI DIVENTARE MEDICO

É tutto pronto per la finale di Miss Italia 2017, che si terrà a Jesolo e andrà in diretta su La7 questa sera, sabato 9 settembre 2017. Tra le finaliste la numero 15 Syria Vendemmiale, una bellissima ragazza dal fascino tutto italiano, attualmente "Miss Rocchetta bellezza Liguria 2017". Viene da Sanremo, ha 18 anni, ed è l'unica rappresentante della regione ligure, che fra l'altro non vede trionfare una miss da parecchi anni.

Alta 1,70, ha gli occhi verdi che incantano e i capelli castani. Studia al liceo scientifico e ha un grande sogno, ovvero quello di studiare per diventare una pediatra specializzata o in oncologia o in diabetologia. Ha le idee molto chiare nonostante la sua giovane età, insomma. Nonostante il sogno di diventare medico, ha una certa attrazione e propensione per il mondo dello spettacolo, e ha lavorato per importanti agenzie di moda a Milano, sfilando per marchi famosi e partecipando al concorso Miss Europe Continental. Il suo sogno è diventare attrice e lavorare nel mondo del cinema e infatti in questi anni ha avuto anche una piccola parte in un film amatoriale, "iniziando" anche a muovere i primi passi proprio come attrice.

LA PASSIONE CALCISTICA

La sanremese è anche molto sportiva, e infatti ha praticato per dieci anni danza classica, per altri cinque equitazione e attualmente va in palestra per mantenersi in forma, e dal fisico statuario si vede.

Segue anche molto il calcio, e ha una grande passione calcistica: la Juventus. Amante della lettura, ama le grandi città e ci va spesso anche per lavoro, senza rinunciare però a passare i fine settimana con gli amici nella sua amata Liguria. Tutta la regione sicuramente farà il tifo per lei, e ci sono buone possibilità che porti a casa la vittoria. Lo scorso anno aveva anche conquistato la prestigiosa fascia di Miss Mascotte alle finali regionali di Miss Italia Liguria e ha definito questa esperienza molto bella, sperando di finire almeno sul podio e dicendo che , comunque vada, avrà un bellissimo ricordo di questo concorso.

