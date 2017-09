TERESA CATERINO/ La Miss Campania dagli occhi verdi e il fascino della debuttante (Finale Miss Italia 2017)

Teresa Caterino

Questa sera su La7 alle ore 21.10 la finale di Miss Italia 2017 e tra le finaliste vi è Teresa Caterino: occhi di un verde intenso, capelli biondo scuro, un fisico scultoreo e un'incredibile simpatia e semplicità, diciottenne di San Cipriano d'Aversa, si è anche guadagnata l'ambito posto di Miss Campania. La ragazza ha conquistato il pubblico e la giuria con la sua bellezza genuina e priva di fronzoli ispirata, come lei stessa ha dichiarato, alla splendida Adriana Lima. Vista la sua giovanissima età, la Miss è alla sua prima apparizione pubblica e alla sua primissima edizione di Miss Italia. Anche per questo l'emozione di essere stata scelta e di poter partecipare a questo concorso storico è tanta. Tuttavia Teresa Caterino ha dimostrato una grande maturità e un grande controllo, sia durante la selezione di Galluccio, sia nel corso della selezione conclusiva tenutasi nel Castello di Limatola sotto la conduzione di Erennio De Vita. Nel corso della serata, prima di scoprire di essere stata scelta per rappresentare la sua regione al concorso, la ragazza insieme alle altre concorrenti ha dimostrato il proprio sostegno all'isola di Ischia e ai suoi abitanti per il devastante sisma che li ha colpiti.

IL SUO SOGNO DIVENTERA' REALTA'?

Teresa Caterino risiede nel comune di San Cipriano d'Aversa, nella provincia di Caserta, che conta quasi quattordicimila abitanti. La sua è una famiglia normalissima: il padre Andrea fa il carabiniere mentre la madre, Adelaide, è una mamma a tempo pieno. La ragazza ha sempre sognato, sin da bambina, di partecipare a Miss Italia, proprio come le tante altre ragazze che nell'arco di sessant'anni hanno sognato e conquistato il titolo. Teresa non ha mai fatto mistero di questa sua ambizione, tanto da dichiarare il suo desiderio infantile in una delle sue prime interviste pubbliche. Per scoprire se Teresa Caterino riuscirà ad ammaliare il pubblico di tutta Italia col suo fascino giovane e fresco, non ci resta che attendere la serata di questa sera.

