TERRANCE MIGUEL HAY/ Un bellissimo Padre natura proveniente da Capo Verde (Ciao Darwin)

Ciao Darwin

LA NOVITÀ DI PADRE NATURA

Ritorna nella prima serata televisiva di Canale 5 l’appuntamento con il divertente programma Ciao Darwin 7 condotto da Paolo Bonolis in collaborazione con l’inseparabile maestro Luca Laurenti. Naturalmente si tratta di una replica dell’ultima edizione della trasmissione, per una puntata nella quale si è consumata la battaglia tra le rappresenti delle Giovani capeggiate da Giovanna Rigato e quelle delle mature condotte dall’attrice Gloria Guida. Tra l’altro questa è stata una puntata al quanto sui generis in quanto il pubblico invece di poter ammirare una bellissima Madre Natura, ha potuto gustarsi l’arrivo sul palcoscenico di un altrettanto affascinante Padre Natura. Nel caso specifico ha vestito i panni, si fa per dire, di Padre Natura il giovanissimo modello proveniente da Capo Verde, Terrance Miguel Hay. Cerchiamo di scoprire qualcosa di più sul conto del bellissimo Terrance.

CHI È IL MODELLO PROVENIENTE DA CAPO VERDE

Sul conto di Terrance Miguel Hay si sa ben poco a partire dalla data di nascita che non è stata resa nota neppure sugli account social ufficiali. Nonostante sia giovanissimo, Hay sembra aver iniziato a lavorare nel mondo della moda da tantissimi anni dividendosi tra sfilate per importanti griffe e servizi fotografici per rilevanti campagne pubblicitarie. Il lavoro lo porta ad essere costantemente in viaggio da una parte all’altra del mondo. Inoltre, è nota la sua passione per gli animali come del resto conferma il suo cane di razza pitbull ed un amore viscerale nei confronti dei cavalli. Per quanto concerne la sua situazione sentimentale, al tempo della partecipazione a Ciao Darwin sembrava essere single mentre adesso, come si può notare dal suo profilo instagram, sulle foto di tanto in tanto compare una misteriosa ed affascinante ragazza bionda. Si tratterà della fidanzata? Inoltre, recentemente ha conseguito la laurea.

