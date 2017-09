THE GREY/ Su Rai Movie il film con Liam Neeson e Frank Grillo (oggi, 9 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Rai Movie

NEL CAST LIAM NEESON

The Grey, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 9 settembre 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere thriller del 2011 che è stata diretta e co-scritta da Joe Carnahan (A-Team, Smikin' Aces, Narc - Analisi di un delitto) ed interpretata da Liam Neeson (Io vi troverò, Schindler's list - La lista di Schindler, Taken 3 - L'ora della verità), Frank Grillo (Captain America - Civil war, La notte del giudizio - Election year, Fuori controllo) e Dermot Mulroney (Il matrimonio del mio migliore amico, La neve nel cuore, The wedding date - L'amore ha il suo prezzo). Insieme al regista la sceneggiatura è stata realizzata da Ian Mackenzie Jeffers, autore del racconto originale da cui è tratta la pellicola. Il film si è rivelato un buon successo sia di pubblico che di critica, grazie al suo ritmo incalzante e alla struttura narrativa, sebbene lo svolgimento sia abbastanza prevedibile (i superstiti vengono eliminati uno ad uno, lasciando infine Neeson da solo). Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM THRILLER

John Ottway (Liam Neeson) è un cacciatore di lupi assoldato da una compagnia petrolifera per proteggere dai pericolosi animali un impianto petrolifero in Alaska. Ottway è un altro gruppo di operai dell'impianto finiscono il loro turno di lavoro e si imbarcano su un piccolo aereo per tornare a Sud. Un tragico incidente durante il volo fa però cadere l'aereo causando numerose vittime. I sopravvissuti sono solo 8, fra cui lo stesso Ottway. Purtroppo il gruppo si trova ancora all'interno degli sconfinati boschi dell'Alaska, senza la possibilità di contatti con il resto del mondo. Proprio Ottway scopre che un branco di lupi sta divorando i corpi delle vittime, si trovano infatti all'interno della zona di caccia di un branco particolarmente agguerrito.

I sopravvissuti si trovano così braccati dagli animali che, una volta divorati i cadaveri, cominciano ad attaccare i sopravvissuti. Quando i lupi riescono ad uccidere uno degli uomini questi riescono ad abbattere un animale, trovando così qualcosa da mangiare. Nella notte però una bufera di neve spegna il piccolo fuoco da campo che aveva tenuto lontani i lupi e causa la morte di un altro uomo per ipotermia. La situazione non è più sostenibile, e il gruppo decide di mettersi in marcia per raggiungere la civiltà o almeno uscire dal territorio del branco. Nel tentativo di superare un dirupo un'altro sopravvissuto dell'incidente aereo perde la vita. Ora i reduci di questa terribile avventura sono solo 3 e la civiltà è ancora lontana.

© Riproduzione Riservata.