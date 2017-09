THE SAME SKY/ Lars riuscirà a rubare cuore e informazioni a Sabine? (ultima puntata)

The Same Sky, in prima Tv su Rai 3

THE SAME SKY, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di Rai 3 di oggi, sabato 9 settembre 2017, andrà in onda il secondo e ultimo episodio della miniserie The Same Sky, in prima Tv. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: gli agenti Romeo vengono addestrati duramente per sedurre le spie donne di Berlino Ovest e carpire loro ogni serie di informazioni utili al controspionaggio interno. Fra i presenti, Lars Weber (Tom Schilling) viene incaricato di oltrepassare il muro che divide le due parti della città e convincere Lauren Faber (Sofia Helin), un agente Romeo al servizio dell'Intelligence Britannica e madre di un adolescente, a rivelargli progetti e piani importanti degli inglesi. Prima della partenza, il padre di Lars gli manifesta diversi dubbi sull'utilità della missione che sta andando a svolgere, soprattutto per via del grande pericolo che dovrà correre. Nel frattempo, Klara (Stephanie Amarell) si allena con la squadra di nuoto e scopre che il coach la vorrebbe scegliere per i Giochi Olimpici. Il padre dell'adolescente, Conrad (Godehard Giese), è felice di sapere del successo di Klara, mentre Axel Lang (Hannes Wegener), residente a Berlino Est, continua ad istruire i propri studenti su alcuni dettagli riguardo al volo. Proprio per questo riceverà dei richiami dal direttivo dell'istituto. Più tardi, Axel cerca di affogare i propri dispiaceri in un bar, dove conosce Tobias Preuss (Daniel Zillmann). Lontano dalla parte Est della città, Lauren continua a gestire la sua vita fra mille problemi, fra cui il rapporto con il figlio Emil (Jascha Rust), appena 16enne. Lars nel frattempo avvia la propria missione, entrando nel territorio nemico e scopre che la vita lì è diversa da quella condotta nella parte Ovest. Nella casa che gli hanno destinato trova in seguito una pistola e diverse banconote, oltre che alla foto di Lauren. Quest'ultima decicde invece di entrare in un bar per sfogare le ultime tensioni con Emil ed incontra un'amica, dando modo a Lars di mettere in atto la prima parte del suo piano. Grazie ad una forte seduzione silenziosa, l'agente Romeo fa in modo che Lauren non stacchi più i suoi occhi da lui. La donna ignora inoltre che il suo capo stia riempiendo il suo appartamento di microspie. Lars invece prosegue con la sua opera di conquista e riesce a rompere il muro di diffidenza di Lauren. Il loro feeling è immediato. Intanto, i genitori di Klara scoprono dal coach che la figlia, così come le altre nuotatrici della squadra, potrebbe cambiare molto dal punto di vista fisico grazie ad un farmaco che intende darle. Evita tuttavia di attribuire tutto agli steroidi, ma all'allenamento intensivo a cui verrà sottoposta. Axel invece incontra Duncan March (Richard Pepper), con cui avvia una relazione. Anche se i successi di Klara sono più che evidenti, Conrad inizia a tessere le lodi della figlia migliore Juliane (Muriel Wimmer), lasciando alla maggiore un profondo senso di sconforto. Lars provoca infine un guasto all'auto di Lauren per poterla avvicinare ancora e conquistare la sua fiducia. Sarà l'inizio di una relazione immediata, mentre una traduttrice, Sabine Cutter (Friederike Becht), non fa che girare per la città, forte dell'esperienza vissuta a New York. Solleva quindi le preoccupazioni della madre, mentre Tobias decide finalmente di informare Axel del famoso segreto. Viene fermato però dall'arrivo di un gruppo di amici, che gli impongono di agire con discrezione. Mentre Klara inizia a presentare la prima peluria su alcune parti del corpo, Lauren decide di prendere le distanze da Lars e confida a Sabine di essere confusa riguardo all'agente Romeo. Decide infine di dargli una nuova possibilità, mentre Duncan e Axel proseguono la loro relazione. La felicità di Lauren si spezzerà invece a causa di un malore, che la costringerà ad entrare in ospedale, dove le verrà diagnosticato un ictus. Lars deve quindi cambiare bersaglio: la sua preda diventerà Sabine.

THE SAME SKY, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 9 SETTEMBRE 2017 - Nell'ultima puntata di The Same Sky, scopriremo il destino del protagonista e degli altri personaggi principali. Lars riuscirà a portare a termine il suo nuovo piano? Il superiore gli ha infatti imposto di conquistare Sabine in seguito al ricovero di Lauren e questo non fa che complicare le cose. Sabine tuttavia ha un ruolo più importante all'interno dell'Intelligence inglese rispetto all'amica, dato che il suo ruolo di traduttrice è solo una copertura per mascherare il suo vero lavoro come analista dell'NSA. Nel frattempo, i cambiamenti affrontati in precedenza non faranno che complicare la vita di Klara, riuscendo a sollevare le contestazioni del padre. Axel invece rimarrà coinvolto in un gruppo di ribelli ed incaricato di costruire un tunnel al di sotto del Muro di Berlino, ma verrà scoperto.

