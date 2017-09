TOM E VIV NEL BENE, NEL MALE, PER SEMPRE/ Su Rai 3 il film con Willen Dafoe (oggi, 9 settembre 2017)

il film drammatico nel pomeriggio di Rai 3

Tom e Viv - Nel bene, nel male, per sempre, il film in onda su Rai 3 oggi, sabato 9 settembre 2017 alle ore 16.55. Un lavoro cinematografico di genere drammatico realizzato nel Regno Unito nel 1994, per la regia di Brian Gilbert. A recitare nel ruolo dei personaggi principali della storia sono lo statunitense Willen Dafoe e l'attrice britannica Miranda Jane Richardson. Il primo film importante di Willen Dafoe risale al 1986, si tratta di "Platoon", una pellicola di genere guerra-drammatico per la quale l'attore fu addirittura candidato all'Oscar. L'anno successivo, Dafoe ha interpretato il personaggio di Gesù in "L'ultima tentazione di Cristo", un importante lavoro del regista statunitense Martin Charles Scorsese che lo scelse dopo aver saputo della rinuncia di Aidan Quinn. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

COSA ACCADRÀ NEL FILM? ECCO LA TRAMA

Vivienne Haigh-Wood è una ragazza dell'alta società, non solo bella ma anche allegra e brillante. I genitori sono stati sempre molto severi con lei e Vivienne, senza chiedere la loro approvazione, sposa un giovane studente universitario, Thomas Stearns Eliot. Questi si rende conto da subito che la bella moglie soffre di squilibri psichici frequenti, probabile conseguenza dei tanti farmaci che le sono stati prescritti per curare un'alterazione del sistema endocrino. Al rientro da uno dei loro lunghi viaggi, i genitori della ragazza conoscono Tom, il padre di Vivienne mostra un'evidente indifferenza mentre la madre Rose (Rosemary Harris) dimostra al giovane gentilezza e simpatia. Nei primi tempi gli sposi accettano l'ospitalità di un loro amico, Bertrand Russel (Nickolas Grace), un professore di filosofia che ha insegnato al college dove studiava Tom, poi tornano a vivere nella casa dei genitori di lei. Vivienne si sottopone a diversi controlli medici ma la sua salute non sembra migliorare. Nel frattempo, Maurice (Tim Dutton), il fratello di Vivienne, va in guerra, Tom riesce finalmente a pubblicare il suo primo libro ma non guadagna abbastanza. Il giovane quindi decide di accettare un impiego in banca ma la moglie non accetta di vederlo insoddisfatto, il matrimonio comincia a vacillare e, inoltre, Vivienne non approva la frequentazione assidua del marito con i rappresentanti della chiesa di Oxford. Maurice finalmente ritorna in famiglia, nello stesso tempo Tom raggiunge il successo con la pubblicazione di un nuovo romanzo. Il tempo passa, Vivienne sta sempre peggio e quando muore suo padre, tutti i beni da lei ereditati vengono amministrati da Maurice e dal marito. Il giovane Haigh-Wood decide di andare in Africa, Tom intanto è riuscito ad acquistare una casa e adesso ha un lavoro che lo soddisfa in una nota casa editrice. Finalmente Tom ha raggiunto una tranquillità economica ma la situazione familiare non va per niente bene, Vivienne si sente sola, Tom non la rende partecipe della sua vita e lei comincia a manifestare una serie di disturbi comportamentali sempre più incontrollabili. Tom è costretto a ricoverare la moglie in un centro di salute mentale, contro la volontà della madre ma con l'appoggio di Maurice. Vivienne resterà reclusa nell'istituto per molti anni, durante i quali riceverà soltanto le visite sporadite del fratello. L'ultimo pensierio di Vivienne, prima di morire, sarà per il marito Tom, l'uomo che ha sempre continuato ad amare.

© Riproduzione Riservata.