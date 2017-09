The Same Sky 2/ La seconda stagione ci sarà? Ecco la verità

The Same Sky 2 ci sarà?

Il finale di The Same Sky andrà in onda questa sera su Rai3 ma, a quanto pare, potrebbe lasciare i fan della miniserie un po' insoddisfatti e pronti per una nuova stagione, la seconda. The Same Sky 2 ci sarà? Sembra proprio di no, almeno non al momento. La rete che ha ospitato la prima stagione, ZDF, è rimasta aperta ad una nuova stagione ma, a quanto pare, gli ascolti in Patria non sono stati positivi. La trama non è stata sconvolgente e travolgente e una media di quattro milioni di telespettatori in Patria non hanno spinto verso il rinnovo della serie anche se non c'è stata ancora nessuna parola definitiva. Al momento non sappiamo ancora quale sarà il futuro della miniserie visto che, molto probabilmente, la stessa rete aspettava il risultato in quei Paesi che l'hanno comprata e che l'hanno mandata in onda.

CI SARÀ UN SEGUITO PER LA SERIE?

I fan della serie si preparano a guardare la miniserie nel prime time di Rai3 proprio in questo sabato sera ma per il seguito si tratta semplicemente di aspettare per vedere se l'emittente è disposta a produrre più episodi. Ci sono ancora storie che potrebbero essere chiarite e la possibilità che il rinnovo preveda un minor numero di episodi rimane il fatto che il finale di stagione potrebbe deludere i fan che hanno deciso di seguire e dare credito all'ennesima miniserie estiva.

