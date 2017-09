The same sky / Commento prima puntata, Rai 3: tutte le sfumature della serie di Oliver Hirschbiegel

The same sky, in onda su Rai 3

Con the same sky, il regista Oliver Hirschbiegel analizza in maniera minuziosa gli anni ’70 della Germania divisa dal muro. È proprio in questo contesto che nascono gli agenti “Romeo”, spie addestrate – così come accade al protagonista, Lars Weber – a sedurre ignare collaboratrici dei servizi segreti. Nella sua prima missione, Lars deve raggiungere la Germania per conquistare la fiducia di Lauren, lasciando a casa suo padre, l’unico a conoscere la sua destinazione, e la cugina Klara, giovane promessa del nuoto. La sua storia, che si incrocia con quella di un professore omosessuale innamorato di March Duncan, con il suo supervisore Ralf Muller e con il figlio ribelle di Lauren, è raccontata attraverso una scelta di regia che sceglie, con una tecnica narrativa particolare, differenti sfumature di colori fra est e ovest per sottolineare, agli occhi dell’osservatore, le discrepanze e i conflitti fra le due zone.

SUI SOCIAL È FLOP?

La serie dedicata alle attività di spionaggio tedesca, in onda in prima serata su Rai Tre, ieri sera non è riuscita a catturare l’interesse dei tanti internauti, che su Twitter, ma anche su altri social network, hanno scelto di rivolgere la loro attenzione a programmi più accattivanti. Quei pochi commenti lasciati dagli spettatori – tutti condivisi sulla fan page ufficiale di Rai Tre - rivelano che il pubblico on line ha comunque apprezzato la storia di The Same Sky e dell’agente “Romeo” Lars Webber, confermando quindi che dopo il successo raggiunto in patria e in altri paesi, in Italia la serie tv di Oliver Hirschbiegel potrebbe non essere un flop totale. L’ultima parola, come sempre in questi casi, spetta ai risultati dei dati auditel, con la speranza che l’episodio conclusivo in onda questa sera nel prime time di Rai Tre possa riscattare, con un finale ricco di colpi di scena, l’intera serie tv.

