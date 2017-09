UN PARADISO PER DUE/ Su Canale 5 il film con Vanessa Incontrada (oggi, 9 settembre 2017)

Un paradiso per due

NEL CAST RICKY MEMPHIS E VANESSA INCONTRADA

Un paradiso per due, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 9 settembre 2017 alle ore 16.15. Una pellicola made in Italy dal genere commedia/drammatica che è uscita nel 2010 ed è stata diretta da Pier Luigi Belloni, tra l'altro regista di altri famosi telefilm, come la quarta stagione di "Ris-Delitti Imperfetti" e di "Squadra antimafia - Palermo oggi", nel suo cast annovera diversi attori importanti come Ricky Memphis, visto recentemente in "Miami Beach" e "Ovunque tu sarai" e attore in numerosissimi film dagli inizi nel 1991, che ha raggiunto la notorietà principalmente per il ruolo di ispettore di Polizia in "Distretto di polizia" dal 2000 al 2006, e come Vanessa Incontrada, famosa e simpatica conduttrice che ha raggiunto la notorietà al timone di "Zelig" e che ha esordito come attrice in tv proprio con questo film. Altri attori presenti nel cast sono Giampaolo Morelli, attore che ha partecipato a più di 30 film televisivi e cinematografici, la giovane Laura Natalia Esquivel, famosa per aver interpetato Patty nel "Il mondo di Patty", che ha avuto un successo incredibile in Italia e in Argentina soprattutto. Sono presenti anche Dino Abbrescia, Gastón Soffritti, Claudio Castrogiovanni e Florencia Raggi. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

UN PARADISO PER DUE, LA TRAMA DEL FILM

Il telefilm tratta di una storia d'amore tra due persone completamente opposte, ovvero una biologa marina, Alice, che si trasferisce in Sardegna in un posto selvaggio ed incontaminato per badare ad un delfino malato con sua figlia, Margherita, che odia quel posto e vorrebbe trasferirsi in città, e un imprenditore edile, Carlo, che pur di fare i propri interessi e per un proprio tornaconto economico, è deciso a costruire un residence proprio in quel tratto di terra sardo in cui abita Alice, che non ha alcuna intenzione di lasciare la propria casa. Per convincerla ad andarsene, Carlo escogita una tattica, diventare amico di Alice, e alla fine, cercare di conquistarsela, portandosela a letto. Scommette addirittura un milione di euro con i suoi amici che porterà a termine il piano! Per farlo però, deve fingere di essere ciò che in realtà non è, ovvero amante della natura, vegetariano, contrario alla caccia, generoso e gentile. Ovviamente sta fingendo, ma passare tanto tempo con Alice alla fine porta Carlo a cambiare davvero e ad innamorarsi della donna sul serio, riuscendo a cambiare e a fare qualcosa per l'ambiente. Un film dai contorni ambientalisti che assume però la forma di una fiction classica, di una vera e propria storia d'amore appassionata fra due persone diametralmente opposte, in tutto e per tutto, che fa capire come l'amore sia davvero in grado di cambiare una persona che sembra "irrecuperabile".

