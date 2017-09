Uomini e Donne/ Anticipazioni: Alex Migliorini conosceva già un suo corteggiatore? (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

La corte di Uomini e Donne, ha sfornato moltissimi personaggi che allietano le copertine dei principali settimanali di gossip. Nella giornata di ieri, i tronisti giovani del trono classico, hanno avuto modo di ritrovarsi presso gli Studi Elios di Roma, per registrare la seconda puntata della loro parentesi televisiva. Ecco perché, abbiamo ritrovato Alex Migliorini, Sabrina Ghio, Paolo Crivellin e Mattia Marciano. Il tentatore di Temptation Island, sembra attualmente il più calmo e pacato ma, siamo sicuri che in qualche modo, regalerà anche lui confronti interessanti. Nonostante il programma ideato e condotto da Maria De Filippi non sia ancora ufficialmente andato in onda, in rete continuano ad affiorare le primissime indiscrezioni e anticipazioni su ciò che riguarda i primi contatti tronisti-corteggiatori. Dopo la figuraccia portata a casa da Claudio Sona, il trono gay è quello che continua ad essere “studiato” da molto vicino, per evitare che possa palesarsi anche solo l'ombra di una nuova presa in giro per la redazione e il pubblico. Mario Serpa, ex protagonista del primo trono con Sona, avrà in questa nuova stagione un ruolo speciale: opinionista. Il suo debutto con il cambio in scena, non l'ha però visto avvicendarsi nella nuova registrazione di ieri: quando lo ritroveremo?

Uomini e Donne: bisogna tenere d'occhio il trono di Alex?

Durante la prima registrazione, Alex Migliorini è stato colpito da un ragazzo: Andrea Nascimbene. Il valido VicoloDelleNews, sguinzagliando le sue talpe del web, ha scovato qualcosa di molto interessante: che i due si conoscano in qualche modo? Il corteggiatore vive a Desenzano, pochi chilometri di distanza da dove abita anche il giovane tronista con la faccia d'angelo. Questo, in sintesi, non rappresenterebbe un vero indizio, ma proseguiamo. Alex in passato, ha messo una serie di "Mi piace" ad alcuni scatti di Andrea precedentemente condivisi su Instagram. I due si conoscevano già oppure la loro era una semplice conoscenza "virtuale"? Già in passato infatti, cose di questo tipo erano già accadute, vedi - per esempio - il trono di Sonia. La Lorenzini aveva cliccato sul famoso "cuoricino" a delle passate foto di Federico, suo ex corteggiatore. Per questo piccolo dettaglio però, il suo trono fu praticamente "compromesso". Stesso discorso per quanto riguarda il trono di Rosa Perrotta e la sua conoscenza con Alex Adinolfi, sua "non" scelta che però ha portato avanti fino alla fine. A questo punto, staremo a vedere cosa vorrà fare la redazione in quanto, se Alex e Andrea si conoscevano già, per rispetto dei telespettatori si dovrebbe evidenziare questo aspetto. Del resto, cosa avrebbero da nascondere?

