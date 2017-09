Uomini e Donne/ Anticipazioni: Marco pazzo di gelosia? Gemma bacia un altro e lo dimentica! (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

Incredibilmente, Gemma Galgani ha già dimenticato Marco Firpo. La dama e il cavaliere, sembravano proprio folli d'amore, ed invece, la loro storia potrebbe essere irrimediabilmente compromessa. La dama torinese più amata del trono over di Uomini e Donne, con molta probabilità – questa volta – potrebbe anche portarsi a casa le antipatie della gente. Ed infatti, mentre Giorgio Manetti faceva patire le fan per il suo atteggiamento talvolta arrogante, Marco, con la sua ironia e il suo incantevole cinismo, aveva conquistato chiunque. Firpo poi, con il suo carattere estremamente sensibile e delicato, sembrava perfetto per essere l'uomo della vita di Gemma. A tal proposito, questa estate anche il cavaliere aveva affermato che la Galgani aveva tutto ciò a sua disposizione per essere la sua donna ideale. Anche la torinese però, si era forse accorta poco dell'estrema sensibilità d'animo del suo ex, tanto da dichiarare: “Ora sono pazza di Marco, lui è una persona con cui sono in totale sintonia. […] Ammetto di non aver avuto subito la sensibilità per capire la sua purezza d’animo, forse sono stata leggera. […] Quando mi sono resa conto di essere stata troppo severa con lui, ho fatto di tutto per riavvicinarmi, per recuperare un rapporto sereno. E ora la cosa che voglio più di tutte è proteggere la nostra relazione”.

Trono Over: Gemma dimentica Marco e bacia un altro

Nelle ultime dinamiche del trono over di Uomini e Donne, la seconda registrazione ha evidenziato già alcuni aspetti e nuove quanto inedite prese di posizione. Gemma infatti, ha conosciuto Gianfranco. Con il cavaliere c'è perfino stato un bacio. Marco, pare non essersi stupito più di tanto ma nel contempo, ha mostrato molto dolore. La dama infatti, ha cambiato pagina praticamente subito e questo, potrebbe scaturire delle reazioni negative da parte delle estimatrici che speravano di poterla rivedere al fianco del buon Firpo. Cosa accadrà a questo punto? Siamo sicuri che anche il cavaliere imbastirà presto una nuova frequentazione capace di compensare le dinamiche e creare i primi siparietti con l'ex fidanzata. Questi repentini cambi di 'rotta' stanno alimentando il sospetto che la trasmissione, in qualche modo possa essere studiata a tavolino. Staremo a vedere come continueranno le nuove frequentazioni di dama e cavaliere e se, come volevasi dimostrare, Marco conoscerà un'altra donna e Gemma diverrà pazza di gelosia. Giorgio Manetti invece, questa nuova stagione verrà messo da parte oppure si aspetta che arrivi la dama giusta in grado di poterlo stupire? Le registrazione sono appena due, ci sarà l'intera stagione per poterlo scoprire.

