Gino chi è?/ Blurs lancia l'hashtag di Capodanno: invasi i profili dei vip, colpito anche Cristiano Ronaldo

#Gino chi +? Lo youtuber Blurs, Gianmarco Tocco, coinvolge i suoi folloer a postare l'hashtag di Capodanno sui social dei vip, colpiti anche Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Le reazioni.

01 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Non tutti però hanno gradito questa incredibile mania legata all'hashtag #Gino, anzi alcuni si sono anche abbastanza arrabbiati. Tra i più infastiditi ci sono CiccioGamer89 e LaSabriGamer due youtuber che hanno un grande successo soprattutto per i loro video di gameplay. La reazione è stata piuttosto scocciata con soprattutto il primo che ha rimproverato i suoi follower di seguire una persona in grado di dare un brutto esempio, nonostante ci tenga a sottolineare di conoscere Blurs di persona e che questo è un bravo ragazzo. Tra i vip che hanno risposto c'è anche Diana Del Bufalo che più che essere arrabbiata non capisce il motivo per cui si sia improvvisamente sviluppata questa mania da parte dei suo pubblico. Chi invece è completamente di un'altra opinione è il gestore del canale ''Youtube fa c...'' che critica chi si è arrabbiata non capendone il motivo, anche perché i tanti commenti della giornata hanno portato sicuramente giovamento ai profili presi di mira.

BLURS LANCIA L'HASHTAG DI CAPODANNO

Ma chi è Gino? E' questa la prima mania virale del 2018 con lo youtuber Blurs che ha coinvolto i suoi fan in un'impresa tanto divertente per quanto priva di senso. Praticamente Gianmarco Tocco ha invitato durante la notte dell'ultimo dell'anno di pubblicare l'hashtag #Gino sotto i profili di tutti i vip più famosi della rete. E' così che il web è stato letteralmente invaso con la parola Gino che compare anche sotto il profilo di calciatori famosi come Francesco Totti, Paulo Dybala e addirittura Cristiano Ronaldo. Intanto Blurs se la ride e fa ironia anche sulle reazioni che iniziano ad arrivare con molti che non l'hanno presa molto bene, infastiditi dai continui commenti con la parola Gino. Sul profilo Instagram del gestore del canale Youtube Stallions Tv troviamo diverse simpatiche foto, da alcuni pacchi di merendine disposti in modo da far uscire la parola Gino allo stesso youtuber sdraiato su letto a testa capovolta con il cartello Gino tra le mani.

