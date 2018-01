AHMAD JOUDEH/ Il ballerino perseguitato dall’Isis si esibirà con Roberto Bolle (Danza con me)

Ahmad Joudeh sarà uno dei protagonisti di Roberto Bolle-Danza con me, in onda stasera 1 gennaio su Rai Uno e che farà conoscere, tra le altre cose, la storia del ballerino siriano.

01 gennaio 2018 Dario Ghezzi

Roberto Bolle

Allo spettacolo su Rai Uno Roberto Bolle-Danza con me partecipano anche le allieve del Teatro La Scala ma ci sarà modo di assistere anche a momenti di forte impatto emotivo e ancorati all’attualità. Infatti, Ahmad Joudeh, il ballerino perseguitato dall’Isis, si esibirà insieme a Roberto Bolle sulle note dei classici di Sting. Questa sarà, sicuramente, l’occasione per riflettere su un tema attualissimo come quello delle persecuzioni nelle zone terroristiche, dove vengono perpetrati crimini contro le persone diverse per etnie o orientamento sessuale. Ahmad Joudeh, tuttavia, non si è lasciato intimorire, seppur in difficoltà, e ha iniziato a lottare per poter realizzare il suo sogno.

AHMAD JOUDEH, IL BILLY ELLIOT PERSEGUITATO

Uno dei momenti imperdibili e più importanti di Roberto Bolle-Danza con me che andrà in onda stasera 1 gennaio su Rai Uno sarà, indubbiamente, quello legato all’esibizione dell’etoile italiana col ballerino siriano Ahmad Joude, perseguitato dall’Isis. Joudeh ha dovuto affrontare i bombardamenti, l’opposizione del padre ma, alla fine, è riuscito a realizzare il suo sogno e cioè ballare col suo idolo. Dopo la distruzione della sua casa e del teatro di Damasco, la storia di Joudeh sembrava segnata ma il ballerino ha reagito con costanza e determinazione e grazie a una vera e propria catena di solidarietà è riuscito ad arrivare ad Amsterdam, nel 2016, e ha iniziato a studiare in una scuola di ballo. A repubblica.it ha dichiarato: “Bolle era il mio idolo e nelle sue coreografie che studiavo dai video, ho trovato la ragione, la forza per andare avanti a fare il danzatore in un mondo come quello arabo dove danzare è considerata una sciagura. La cultura islamica proibisce la danza e sono diventato bersaglio dell'odio dell’Isis”. Una delle accuse che veniva mossa ad Ahmad non era solo quella di danzare ma anche insegnare a farlo ai bambini, sotto le tende. Tuttavia, questo non ha fermato la sua forza di volontà.

AHMAD JOUDEH E L’INCONTRO CON BOLLE

La vita di Ahmad Joudeh è costellata di dolore e morte. Il ballerino perseguitato dall’Isis ha trovato, tuttavia, il coraggio di continuare a lottare per i propri sogni ed è così che nel 2016 ha potuto incontrare il suo idolo e cioè Roberto Bolle. A questo proposito, il ballerino italiano ha dichiarato a Repubblica.”A novembre ero al Dutch National Ballet e mi dicono che c'è un ragazzo siriano che mi vuole conoscere. Ci incontriamo, era Ahmad: tremava, piangeva era emozionato. Poi mi ha svelato tutto ed è stato commovente per me”. Per Roberto Bolle, l’arte ha un potere salvifico e con Joudeh è intervenuto proprio questo. La danza ha salvato il ragazzo e ha portato alla luce la sua speranza. Ha detto che Ahmad gli ha confessato che erano due giorni che non dormiva, non stava più nella pelleal pensiero del loro incontro. “Da bambino studiavo i suoi balletti di nascosto guardando i video sull'iPad, cercavo di rifare i suoi movimenti, di danzare come lui”. Ora, Joudeh realizzerà un sogno che credeva impossibile e cioè ballare con il suo modello in prima serata su una televisione nazionale. L’appuntamento è per l’1 gennaio su Rai Uno con Roberto Bolle-Danza con me.

