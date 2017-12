AMORI E INCANTESIMI/ Su Canale 5 il film con Nicole Kidman (oggi, 1 gennaio 2018)

Amori e incantesimi, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 1 gennaio 2018. Nel cast: Nicole Kidman e Sandra Bullock, alla regia Griffin Dunne. La trama del film nel dettaglio.

01 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film comico nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST NICOLE KIDMAN E SANDRA BULLOCK

Amori e incantesimi, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 1 gennaio 2018 alle ore 13,40. Una pellicola comedy e fantasy che è stata diretta nel 1998 da Griffin Dunne, attore e regista statunitense che vanta la collaborazione di due delle interpreti americane più amate ed apprezzate al mondo. Stiamo parlando di Nicole Kidman e Sandra Bullock che rispettivamente vestono i panni di Gillian e Sally Owens, una coppia di sorelle streghe. La trama del film è stata tratta dall'opera romanzata scritta da Alice Hoffman, scrittrice americana autrice di ben venti romanzi, tre dei quali (compreso Amore e incantesimi) sono stati utilizzati come soggetti di pellicole cinematografiche. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

AMORI E INCANTESIMI, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Sally e Gillian sono due sorelle che discendono da un'antica dinastia di streghe molto potenti. Le donne delle loro famiglie, sono però vittime di una terribile maledizione secondo cui gli uomini di cui si innamorano muoiono irrimediabilmente. La maledizione si è avverata con la loro madre e con zia Fran, entrambe rimaste tragicamente vedove. Nonostante la maledizione, sia Sally che Gillian non rinunciano all'amore. Mentre Gillian non ha una relazione stabile, Sally si sposa con Michael. Come previsto, quest'ultimo muore in seguito ad un grave ed improvviso incidente. Affranta dal dolore, Sally decide di tornare a casa delle zie impedendo alle sue due figlie di avvicinarsi al mondo della magia. Nel frattempo, Gillian si trova in grave pericolo. L'uomo con cui ha una relazione da alcune settimane, Jimmy, sta tentando di ucciderla e così Sally corre in suo soccorso, ferendo mortalmente l'uomo. Le due sorelle decidono di nascondere il cadavere nel giardino delle zie ma poco dopo lo spirito dell'uomo si impadronisce del corpo di Gillian. Grazie all'aiuto dell'intera cittadina e della zie, Sally riesce a scacciare lo spirito maligno, arrivando anche a spezzare la maledizione.

