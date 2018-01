ASCOLTI CAPODANNO / Amadeus su Rai 1 vince con 'L'anno che verrà', superato nettamente lo show su Canale 5

Ascolti Capodanno, Amadeus batte su Rai 1 con 'L'anno che va' il programma concorrente su Canale 5 'Capodanno in musica', doppiandolo addirittura nelle preferenze del pubblico.

01 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Ascolti Capodanno: vince Amadeus, L'anno che verrà

Emozionanti sono i numeri che ha stabilito Rai 1 ieri con la trasmissione 'L'anno che verrà' condotto da Amadeus direttamente da Maratea con Francesca Barra in collegamento esterno. I protagonisti assoluti sono stati Romina Power e Al Bano Carrisi, senza dimenticare la presenza di tanti ospiti d'eccezione come Raf e Cristiano Malgioglio oltre a volti che non vedevamo da un po' come i Los Locos. Il direttore generale della Rai Mario Orfeo non può che essere soddisfatto, sottolinea infatti: "La Rai ha iniziato il 2018 con un risultato davvero eccezionale. Gli ascolti di Capodanno di Rai Uno hanno confermato che le scelte fatte erano buone e la qualità del prodotto offerto in tv. Per questo continueremo a puntare su Rai 1 e i suoi prodotti come sulle altre reti sia generaliste sia specializzate perché è ciò che si aspetta il nostro pubblico e che ci auguriamo possa continuare ad aumentare".

RAI 1 DOPPIA CANALE 5 NEGLI ASCOLTI

C'era grande curiosità per quanto riguardava la serata di Capodanno che metteva di fronte la solita sfida tra Rai 1 e Canale 5 dove andavano in onda contemporaneamente i programmi 'L'anno che verrà' e 'Capodanno in Musica'. Nel primo abbiamo visto un profilo estremamente classico con Romina Power e Al Bano Carrisi dominare il palcoscenico e la presenza anche di altri artisti di spessore come Raf e Cristiano Malgioglio. Dall'altra parte invece abbiamo visto un programma più innovativo e forse più adatto ai giovani con la presenza per esempio di Benji e Fede. Per quanto riguarda gli ascolti però non c'è stato confronto con Amadeus che ha addirittura doppiato Federica Panicucci. I numeri di Auditel ci dicono che un italiano su tre ha deciso di arrivare al countdown della mezzanotte collegati sulla prima rete di Stato in diretta da Maratea. Si parla in numeri di ben oltre cinque milioni e mezzo di spettatori con lo share del 35.4%, mentre l'evento su Canale 5 ha raccolto un comunque grande risultato di quasi tre milioni di telespettatori con il 17.1% di share.

